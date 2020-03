Briatore avisó a Fernando Alonso de que en McLaren iba a ser el segundo plato de Ron Dennis

Siempre que habla Flavio Briatore sube el pan. Y más si lo hace sobre Fernando Alonso. Ambos nunca han ocultado su buena amistad y más tras los grandes éxitos del piloto asturiano con Renault, donde ganó dos títulos mundiales de Fórmula 1 con el italiano como jefe.

Tras estar en la escudería francés, Fernando Alonso decidió marcharse a McLaren, a pesar de que Briatore le recomendó que no lo hiciese.

"Eligió irse a McLaren y yo no estaba contento por ello, porque no era como cuando Schumacher se fue a Ferrari. Era Alonso yéndose a McLaren, y para Fernando, McLaren nunca estuvo en sus sueños", dice Briatore en las declaraciones a 'Beyond the grid' recogidas por motorsport.com.

El piloto asturiano iba a compartir equipo con Hamilton que, según Briatore, era el niño mimado de Ron Dennis, el jefe de Woking. "Le dije: 'Tienen un chico nuevo que es Lewis Hamilton y tiene en el bolsillo a Ron Dennis, ¡como tú me tienes a mí! Y te prometo que tendrás que luchar y que él es el protegido de Dennis".

A pesar del aviso de Briatore, Alonso tenía claro que podía competir de tú a tú con Hamilton, aunque luego el resultado fue nefasto para el asturiano, ya que, como quedó comprobado, a Hamilton le miraban con mejores ojos y no pudo ganar ningún Mundial: "No, no, no. Yo soy más rápido", le decía el asturiano a su exjefe. "El asunto es que nadie, ni siquiera Ron Dennis, sabía lo rápido que era Lewis Hamilton", comenta Briatore.

"Si Ron Dennis hubiera sabido eso, no se habría gastado la cantidad de dinero que le pagó a Fernando. Si sé que en mi casa tengo un piloto tan rápido, ¿por qué voy a necesitar a otro?. Ron Dennis hizo todo por sí mismo, no necesitas ayudarle. Sé lo que pasó. Después de dos carreras, cuando ves que el cambio de neumáticos se hace primero a Hamilton y luego a Alonso, era suficiente, porque yo conocía a Fernando...".

[Más información: El Covid-19 puede arruinar las opciones de Fernando Alonso de regresar a la F1]