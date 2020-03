Fernando Alonso desvela cómo pasa el confinamiento y habla sobre sus planes

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para expresar lo que uno siente o piensa, pero en tiempos de confinamiento también en un escenario de reencuentros o de quedadas con los amigos. Rubens Barrichello y Fernando Alonso son dos de los últimos protagonistas.

El asturiano se encuentra en su tierra a causa de ese confinamiento implementado por el Gobierno de España por el coronavirus. Este parón en la actividad ha alterado los planes que tenía Fernando Alonso para este 2020, después de participar hace tan solo unos meses en su primer Rally Dakar.

El piloto, en este encuentro con Barrichello, ha hablado sobre el aislamiento: "Llevo 12 días en casa y yo estoy bien. Después de tantos viajes, no está mal parar un poco y estar en casa. Tengo algo de jardín y espacio, así que no me puedo quejar. Soy un privilegiado por tener estas comodidades. Estoy rezando para que esto se pase pronto y vuelva la normalidad".

Fernando Alonso, durante una etapa del Rally Dakar 2020 EFE

El parón no impide que se mantenga en forma desde su domicilio: "Tengo un pequeño gimnasio en casa, con cinta de correr y elíptica y además tengo pesas. Cada día busco una hora u hora y media para entrenar. Me lo pongo a mí mismo como obligación. Me pongo la cinta en el garaje y me abro la puerta para ver un poco de sol y sentir que estoy al aire libre".

En los planes de Alonso estaba ir a Barber (Estados Unidos) para correr y preparar las 500 Millas de Indianápolis: "Después del Dakar tuve un mes de vacaciones. He estado en la montaña, esquiando, y pasando tiempo conmigo mismo y con la familia. Ahora estaba preparando la Indy 500. Estaba con el simulador e iba a ir a la carrera de Barber para ver cómo trabajaba el equipo, pero ahora todo está parado".

Su otra pasión

Además, Fernando Alonso también habló de otra de sus pasiones: "Me gustan más los karts sin cambios. Cuando yo dejé el karting en 1999 estaban creando la categoría de KZ con marchas, así que nunca competí con ellos. Así que siempre me ha gustado más sin marcha pero uso los dos". Para finalizar mandando un contundente mensaje: "Es hora de quedarse todos en casa".

