Fernando Alonso contesta a Del Bosque: "Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más"

El debate comenzaba, aunque por aquel entonces no lo parecía, con un mensaje de Fernando Alonso en su cuenta personal de Instagram. En él, el piloto asturiano criticaba la actuación del Gobierno durante la crisis del coronavirus en España. "Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Será diferente en España?", se preguntaba después de dictado por el Ejecutivo.

"Que eviten salir a la calle la gente con síntomas... ¿Los demás al parque? ¿A los bares?, continuaba hasta lanzar la última reflexión: "Que cada comunidad autónoma decida (no se pillan los dedos ni queriendo".

Este mensaje muy aplaudido de Fernando Alonso tuvo recientemente una respuesta de lo más inesperada. Del Bosque, en El Partidazo de la Cadena COPE, opinó sobre estas palabras, sin dar nombres, pero en clara referencia al asturiano, que no dudó en recoger el guante.

Vicente del Bosque dijo lo siguiente en el programa radiofónico: "Creo que alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos".

Ante la insistencia por saber si lo decía por Alonso, el exseleccionador español señaló que lo decía "como un hecho genérico, no va contra nadie". Pero Alonso no ha dudado en contestar a Del Bosque en la misma red social que puso el mensaje por vez primera.

"Eso es lo que ponía hace seis días con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo que importa #yomequedoencasa", escribía el bicampeón del mundo de F1.

