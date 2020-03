Del Bosque atiza a Fernando Alonso por el coronavirus: "Alguno protesta y luego cotiza fuera"

Vicente Del Bosque pasó por micrófonos de El Partidazo de COPE este lunes y analizó la crisis del coronavirus que afecta a todo el mundo y a España como uno de los principales focos de la pandemia. El exseleccionador nacional reconoció que está "preparando los papeles de Hacienda y pagos" para no aburrirse y poco después atizo a Fernando Alonso.

Juanma Castaño le puntualizó que el Gobierno tiene previsto lanzar un paquete de medidas para que la población no asuma demasiados gastos y acuse menos el varapalo económico que se avecina. "Los que hayan ganado lo suficiente, que paguen lo que le corresponde. Por justicia social", replicó Del Bosque.

La crítica de Fernando Alonso

Entonces, de manera indirecta, respondió a Fernando Alonso. El piloto español criticó días atrás la reacción del Gobierno en el comienzo de la batalla del coronavirus y aseguró que España iba "por detrás de otros países en cuanto a medidas": "Que reaccionemos según evolucione la emergencia sanitaria... ¿Va a ser diferente en España?", se preguntaba. Sus palabras no gustaron a Del Bosque.

Vicente del Bosque en una conferencia. Foto: sefutbol.com

"He visto que alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos", dijo el exseleccionador sin dar nombres. Castaño trató de sacarle si se refería a Alonso, pero Del Bosque lo negó.

"Lo digo como un hecho genérico, no va contra nadie. ¿O no es verdad? Siempre tenemos una visión de las cosas, lo vemos todo con mucha facilidad, que si no se ha hecho esto o lo otro... Es un tema muy difícil y complicado y debemos ser comprensivos con las autoridades, que tienen tanta preocupación como podemos tener cualquiera de nosotros", explicó.

