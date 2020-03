Fernando Alonso explota contra el Gobierno de España por la gestión de la crisis del coronavirus

La crisis sanitaria del coronavirus está sacudiendo con fuerza a España en los últimos días. Algo que ha generado que haya voces que no estén de acuerdo con la gestión del Gobierno ante esta situación. Una de ellas ha sido Fernando Alonso, que se ha pronunciado en sus redes sobre la gestión.

El piloto asturiano ha respondido a un tuit del Gobierno en materia de Salud Pública. "Recuerda: cuanto más despacio se propague el virus, más capacidad de actuación tendrá nuestro sistema de salud. Entre todos podemos contribuir a frenarlo. #FrenarLaCurva", señalaba el ejecutivo en Twitter.

Fernando Alonso responde a un tuit del Gobierno en su Instagram

La respuesta de Alonso al Gobierno

Alonso se ha mostrado contrario a la postura del Gobierno en redes: "Me quedo de piedra". "Que reaccionemos según evolucione la emergencia sanitaria... ¿Va a ser diferente en España?", se pregunta. "Que eviten salir a la calle la gente con síntomas... ¿Los demás al parque? ¿A los bares?", continúa.

"Que cada comunidad autónoma decida... No se pillan los dedos ni queriendo", espeta con contundencia el asturiano.

Alonso se dirige al Gobierno en Instagram por el coronavirus

Fernando ha señalado, con cara de incredulidad, que España sigue "por detrás de otros países en cuanto a medidas". "Necesitamos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por no enfermar, si no por no contagiar".

"Cada uno debe tener responsabilidad en su ámbito y en su entorno. Esto no es un tema personal, esto es un trabajo de todos", añade el asturiano.