Rudy Gobert, sobre su contagio por coronavirus: "No tengo ninguna excusa, fui un irresponsable"

El coronavirus ha llegado a la NBA. Los jugadores, personal técnico y otros trabajadores de los Toronto Raptors que se desplazaron el lunes a Salt Lake City estarán en cuarentena durante los próximos 14 días después de que se supiese que el jugador Rudy Gobert de los Utah Jazz está infectado con COVID-19.

El pívot francés ha pedido perdón a través de un comunicado en sus redes sociales y ha reconocido que fue no actuó con responsabilidad. "Quiero pedir disculpas públicamente a la gente a la que he puesto en peligro. No sabía que estaba infectado. Fui un irresponsable y no hay excusas. Espero que mi historia sirva como advertencia y para que la gente se lo tome enserio", decía el jugador.

Además, señaló que hará "todo lo que pueda para aportar el uso de mi experiencia como forma de educar a otros y prevenir la propagación de este virus". El jugador se muestra optimista al afirmar que está "en buenas manos y me recuperaré por completo" y anima "a todos a segur todas las precauciones para mantenerse sanos y salvos".

Antes de dar positivo, se lo tomaba a risa

Tan solo dos días antes de dar positivo en coronavirus, el pívot de los Jazz se atrevió a bromear sobre el asunto. Fue tras una rueda de prensa. El francés, antes de abandonar la sala, tocó todos los micrófonos de los periodistas allí presentes. Ahora este gesto cobra mucha importancia al estar contagiado y seguro que no le hace tanta gracia.

Su positivo ha paralizado la NBA

El positivo de Rudy Gobert por coronavirus ha paralizado la NBA. La mejor competición de baloncesto a nivel mundial se ha suspendido hasta nuevo aviso. El pívot francés tiene el Covid-19 y eso ha obligado a parar toda la NBA en Estados Unidos, incluido el Thunder - Jazz que se estaba previsto que se disputase en ese mismo momento.

