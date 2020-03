Helen Lindes y Rudy Fernández, en cuarentena por el coronavirus: así se encuentra la familia

El jugador del Real Madrid de baloncesto, Trey Thompkins (29 años), ha dado positivo por conoravirus, obligando así a todo el equipo y la organización deportiva a permanecer en cuarentena, cerrando la Ciudad Deportiva de Valdebebas y teniendo que volver los deportistas a sus hogares mientras esperan que le realicen las pruebas pertinentes. Una cuarentena que también se ha trasladado a sus familiares, como ha sido el caso de Rudy Fernández (34) y, por consiguiente, Helen Lindes (38). Tras conocerse la noticia, la modelo se ha querido manifestar a través de su cuenta de Instagram, compartiendo sus pensamientos con sus seguidores.

"Los últimos días los he vivido como si estuviera viendo una película apocalíptica. Casi sin poder realmente asimilar que esto no es ficción sino una terrible realidad", comienza la que fue Miss España, que confiesa: "A nosotros también nos ha tocado quedarnos en casa, por precaución, las próximas semanas. Se aproximan días intensos donde habrá que sacar el ingenio para entretener a los niños, no alarmarse y aprender a desconectar".

Ante la preocupación se sus seguidores ha querido asegurar que: "Por fortuna estamos todos bien pero lo que más miedo nos da son las repercusiones que tendrá en la sociedad esta pandemia", y termina enviado un mensaje con el que intentar concienciar a la ciudadanía, en la misma línea de las recomendaciones gubernamentales: "Ojalá sea sólo cuestión de semanas y dentro de poco podamos todos volver a la normalidad. Está en nuestras manos que consigamos controlarla así que, por favor, tomemos las precauciones adecuadas para prevenir el contagio".

Familia feliz

Fue en mayo de 2019 cuando la vida de Rudy y Helen dio de nuevo un giro de 180 grados ante la llegada al mundo de su hija Aura, su segundo bebé en común. Junto a su hermano Alan, que nació en diciembre de 2016, forman una pareja de hermanos que han consolidado al matrimonio como uno de los más sólidos del panorama nacional.

El 22 de diciembre de 2016 nacía Alan, su primer hijo. Con este mensaje y también con una fotografía de la mano del bebé, la modelo anunciaba la llegada del pequeño, que llegó al mundo a través de cesárea: "¡Bienvenido Alan!Gracias por hacernos sentir los padres más afortunados del mundo... el 22 de diciembre siempre será un día muy especial. Estamos completamente enamorados de ti..".

El anuncio del embarazo llegó con la celebración de su primer aniversario en verano del 2016: "Me siento feliz y privilegiada de poder vivir esta experiencia con la persona que más quiero" dijo la modelo en aquel momento. "Rudy me dice que le he hecho el hombre más feliz del mundo", explicó. Rudy y Helen llevan más de ocho años juntos y forman una de las parejas más estables dentro del panorama social. Desde el primer momento ambos tuvieron claro que querían ser papás. Ahora cumplen, de nuevo, el sueño de ampliar la familia, algo que ambos deseaban desde el momento que el pequeño Alan apareció.

