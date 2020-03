Fernando Alonso aprovecha la cuarentena por el coronavirus para mostrar su talento oculto

Los efectos que está teniendo el coronavirus en nuestro país son alarmantes. Tanto es así que se han cancelado todas las competiciones deportivas españolas y las europeas. El asunto del COVID-19 cada vez toma más relevancia. Por eso, ante el estado de alarma decretado este viernes por el presidente del Gobierno, el personal sanitario ha lanzado una campaña en redes sociales para que la población se reclute en sus casas durante las dos próximas semanas. Como no podía ser de otra manera, se llama "Quédate en casa".

Fernando Alonso ha instado a la gente a quedarse en sus casas. "Hay que ser conscientes de la situación", decía en su cuenta de Instagram. "Hoy se han tomado medidas importantes. Hay que estar unidos, con calma y seguir los consejos de los expertos", añadía el asturiano. "Será una labor de todos ganarle la batalla al virus, no solo de los médicos. Los que no formamos parte de los grupos de riesgo, nuestro granito de arena es la prevención y no contagiar a nadie!. Y añadía "yo me quedo en casa".

Además de este mensaje, el piloto asturiano ha mostrado cómo está siendo su reclutamiento en casa y ha sorprendido a todos su seguidores mostrando un talento oculto. Además de controlar el deporte de motor, Alonso es un gran pintor.

Alonso pasa la cuarentena pintanto Intagram (@fernandoalo_oficial)

El cabreo de Alonso con el Gobierno

El piloto asturiano respondió el pasado jueves a un tuit del Gobierno en materia de Salud Pública, que decía lo siguiente: "Recuerda: cuanto más despacio se propague el virus, más capacidad de actuación tendrá nuestro sistema de salud. Entre todos podemos contribuir a frenarlo. #FrenarLaCurva".

Ante esto, el piloto reaccionó con incredulidad: "Me quedo de piedra". "Que reaccionemos según evolucione la emergencia sanitaria... ¿Va a ser diferente en España?", se preguntaba. "Que eviten salir a la calle la gente con síntomas... ¿Los demás al parque? ¿A los bares?", siguió. "Que cada comunidad autónoma decida... No se pillan los dedos ni queriendo", espetó con contundencia el asturiano.

[Más información: Fernando Alonso explota contra el Gobierno de España por la gestión de la crisis del coronavirus]