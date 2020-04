Jaume Roures: "Bartomeu se va a amarrar al sillón hasta el último día"

La sociedad española vive con muchas incertidumbres la crisis del coronavirus. No hay muchas certezas sobre cuándo remitirá la situación y, sobre todo, cómo nos afectará al futuro, con cada vez peores pronósticos por si no fuera suficiente con el gran número de pérdidas. El dolor por esta situación se une con la dureza de un confinamiento que ha sacado lo mejor y lo peor de la ciudadanía.

El fútbol siempre fue ese aliado al que recurrir para evadirse de los problemas rutinarios. Pero tampoco ha podido sobrevivir a esta crisis y la incertidumbre se cierne sobre esta también gran burbuja que impulsa, desde su posición, el PIB.

España y el fútbol conocen desde hace tiempo a Jaume Roures. El máximo responsable de Mediapro también está sufriendo las consecuencias del Covid-19. Atiende a EL ESPAÑOL confesando que ha vivido de cerca la desgracia de este virus con la pérdida de un trabajador de la empresa. El empresario cuenta cómo está viviendo la pandemia, sus efectos sobre el deporte y sobre, lo que él llama, "soberanismo catalán".

Jaume Roures (Barcelona, 1950) es un productor de cine, socio fundador y director general del grupo Mediapro, del que dispone un 33 por ciento de su propiedad. Empezó en el mundo de la televisión en 1984 cuando fue uno de los impulsores de la Televisión de Cataluña. Fue el responsable durante varios años del departamento de noticias y de la producción de los eventos deportivos.

Después de pasar por el responsable de operaciones especiales de FORTA y estar a la cabeza del departamento de televisión de DORNA, la empresa que organiza el campeonato de MotoGP, funda junto a otros dos socios Mediapro en 1994. Este ganador de un Goya a la mejor película por Los Lunes al Sol, comercializa los derechos televisivos de La Liga para el extranjero y es el titular de los derechos de la Champions League y la Europa League.

En pleno parón por el coronavirus, es una de las partes interesadas en que se reanude la competición nacional de fútbol para minimizar las pérdidas en la industria del fútbol. Roures ha sido señalado siempre como uno de los impulsores del independentismo catalán y, además de analizar la actualidad deportiva, hace un repaso a la situación actual en Cataluña tras esta crisis sanitaria.

Aunque el fútbol sigue en un segundo o tercer plano, los intereses económicos aprietan a la hora de dar una fecha de regreso, ¿sigue manteniendo que será en julio?

No he pronosticado un regreso en julio, porque no tengo los medios para eso. Lo que proponía era el trabajo de todos los implicados para poder acabar La Liga aunque fuera en julio o agosto. Sin precipitarse y tomando todas las medidas que hagan posible acabar la temporada.

¿No lo ve tan claro que pueda ser en julio?

No es que no lo vea claro. Creo que hay que poner los medios. Si los estados de alarma a mediados de mayo se levantan más ampliamente, será posible poner todas las medidas para que a finales de junio o julio puedan acabarse los 11 partidos de La Liga. Pero nadie sabe dónde estaremos.

Va cogiendo forma que pueda ser en una única sede, ¿ve ese regreso en una única ciudad que podría acoger los partidos?

Me parece difícil. Estamos hablando de jugar 110 partidos. Esto en fútbol es muy difícil de hacer. Otra cosa es que la Champions, que son eliminatorias, tomase medidas más en esa línea. Si se juega sin público, eso te permite una cierta flexibilidad de fechas.

Si los estados de alarma se levantan a mediados de mayo, será posible poner todas las medidas para que pueda acabarse La Liga

El gobierno italiano decía que hasta que no haya una vacuna no habrá gente en las gradas, ¿cuándo cree Roures que será posible esa circunstancia?

La única medida para que haya aficionados en las gradas es que haya métodos para asegurar que nadie se contamina, nadie sufre nada. Lógicamente, soy incapaz de decir cuándo será posible. Se supone que lo definitivo debería ser una vacuna que todo el mundo sabe que antes de un año no existirá.

No se si en ese proceso van a aparecer algunas medidas que posibiliten la asistencia, no digo masiva, pero sí de forma parcial. Lo que es prioritario es asegurar la salud de la gente; los que juegan y los aficionados.

Ante esta situación de partidos a puerta cerrada, ¿debería haber más encuentros que sean en abierto para que esos aficionados que no podrán ir al estadio puedan seguir viendo a sus equipos?

Ya hay un partido que se da en abierto, hay imágenes y resúmenes de los partidos en abierto... Abrir ese melón, digamos, es poner en jaque el sistema. Si estamos procurando que se acabe La Liga para no perder dinero, no podríamos abrir las puertas para perder ese dinero. Sería un contrasentido.

Otra cosa es el futuro. Si las ligas, durante equis meses, se tuvieran que jugar sin público, entonces estaríamos en otros escenarios. Lo que pasa es que hacer mucha casuística frente a una situación desconocido como la que estamos, tampoco resuelve las cosas.

En Alemania ya estamos viendo a los equipos entrenar. Después del último cambio en el confinamiento y viendo lo que dice el Real Decreto, ¿cree que también tienen que volver en España siguiendo las medidas que había propuesto la Real Sociedad?

Yo lo que veo contradictorio es decir que la gente pueda ir a trabajar aunque no sea esencial, y los jugadores no puedan volver a trabajar. Me pareció incoherente. No creo que el Real Decreto se pueda interpretar en este sentido porque el RD habla de actos deportivos abiertos al públicos.

Si la gente puede ir a una obra a trabajar, no veo por qué los jugadores no pueden ir a sus instalaciones con las medidas que estamos adoptando para la gente que empezó a trabajar este lunes. Me parece un contrasentido.

¿Aficionados en las gradas? Solo cuando haya métodos para asegurar que nadie se contamina

En España, en cualquier caso, parecen más preocupados los responsables del fútbol nacional en sus confrontaciones personales que en dar soluciones al regreso de La Liga...

Esto era un tema del Consejo Superior de Deportes con la Real y el Fuenlabrada. No me consta que esto fuera entre el CSD, LaLiga y la Federación. Me pareció contradictorio. Siempre insisto en que se tiene que distinguir mucho entre lo que es el fúbtol profesional, que es una industria que aporta mucho dinero al PIB y muchos puestos de trabajo, y los organismos que no tienen responsabilidades económicas.

A ellos les sale gratis decir cualquier cosa, pero hay que ver las repercusiones que tienen y la industria que se puede poner en peligro. Los ámbitos de lo que sería la industria, las ligas, la federación y las selecciones, que no olvidemos que existen porque los clubes dejan sus jugadores gratuítamente para que la Federación genere ingresos, pues tienen que estar muy separados. Unos tienen grandes responsabilidades económicas y otros no tienen ninguna.

¿Quién cree que va a salir reforzado de la disputa Tebas - Rubiales después de la gestión de la crisis del coronavirus?

La Federación no tiene responsabilidades económicas. Recibe dinero de LaLiga y la administración e ingresa dinero por las selecciones, cuyos jugadores no dependen de ellos. Hay ingresos, pero no hay responsabilidad de cara a fuera. Me parece que hay más repercusión mediática de la que debe haber realmente. Mientras cada uno tenga claro cuáles son sus atribuciones y sus responsabilidades, no debería haber ningún conflicto.

¿Y en la próxima batalla entre Rubiales y Casillas?

Lógicamente será un elemento que estará presente. No conozco el programa que adelanta Casillas. Sí conozco la gestión de Rubiales que me parece bastante floja. Vamos a ver qué propone Casillas en el momento en el que esto se recupere, que no va a ser pasado mañana. Va a hacer falta tiempo para preparar las elecciones.

¿Cómo cree que podrían beneficiar unos Pactos de la Moncloa al fútbol?

Yo creo que dentro de, no sé si Pactos de la Moncloa o acuerdos con perspectivas de salir de la crisis, el deporte, y el fútbol en particular, no va a tener un papel relevante. Creo que el Covid va a crear problemas sociales, económicos, industriales... de tanta relevancia, que en la lista de prioridades, el fútbol no va a estar.

El fútbol va a sufrir como lo hacen los festivales, los músicos... a una dimensión de escala diferente. Creo que cualquier pacto, cualquier acuerdo para tirar el país adelante pues tiene 50.000 prioridades antes que la del fútbol.

¿Es partidario de un gran pacto para salvar la crisis creada por el coronavirus?

Estamos ante una crisis global, donde parte de los remedios de esa crisis se tiene que dar a escala europea o a escalas más amplias. Muchas de las medidas necesarias para salir de la crisis, no se van a tomar aquí. Tienen que ver con otros ámbitos. Otra cosa es que esos ámbitos, como el europeo, estén en crisis como se ha demostrado en la tardía y floja reacción de Europa frente al Covid. De momento, hay toda una serie de decisiones que están en ese ámbito, no en el español.

La guerra por los derechos televisivos sigue en pie a pesar del coronavirus, ¿qué va a pasar con los de la Champions de los próximos años?

Creo que los derechos de la Champions del próximo trienio estarán en Telefónica. Yo doy por sentado, por lo que he leído, que será así. Ya ha salido. No puedo confirmar que se haya firmado, pero que digamos que va a acabar en Telefónica. No me cabe duda. Pero esto no entra dentro de una guerra. Siempre equiparáis los derechos de fútbol a guerras. La guerra del fútbol se acabó hace muchos años.

Donde no cesa la guerra interna es en el Barça, ¿cómo está viviendo los últimos acontecimientos?

No podría decir que con sorpresa, porque de esta Junta no me sorprende nada. No me sorprendió el Barçagate, pero sí la dimensión y todo lo que hay detrás de eso. Aquí se juntan dos cosas y tiene que ver con lo que decía de la Federación y LaLiga.

Ese tipo de directivas que no tienen ninguna responsabilidad económica sobre lo que ocurra, es decir, el año que viene el señor Bartomeu se irá, si deja una deuda de 500, 800 o 1.000 millones, él estará tranquilamente en su casa. Eso no le puede pasar a los accionistas del Valencia, del Espanyol, del Atlético de Madrid o de otros clubes. Es un tema que alguien tendrá que abordar de alguna manera porque no es razonable.

Bartomeu se irá y dejará una deuda de 500, 800 o 1.000 millones

Como no hay ninguna responsabilidad, se pueden hacer todo tipo de tonterías, malas jugadas y tal, como hemos visto que han hecho en los fichajes, en el Barçagate... No tienes ninguna responsabilidad, por tanto puedes tirar el dinero en los fichajes y financiar operaciones como la del Barçagate que si otro las hace, las tiene que pagar de su bolsillo.

Pero han avisado al señor Rousaud que van a acudir a la vía jurídica para defender su versión...

De entrada eso es fácil decirlo porque la justicia está parada por el Covid. Nosotros ya hemos ido también por el Barçagate porque utilizaban estos medios para atacar a Mediapro y a mi. Pero bueno, yo me alegro, porque la justicia tendrá que escarbar en toda esta porquería que han creado y vamos a ver quién sale malparado. No es solo decir, independientemente de si lo de Rousaud es cierto o acertado, si no que se va a tener que investigar. Más de uno va a salir retratado.

¿Cree que el hecho de que en la última remodelación de la junta directiva haya colocado a exmiembros afines a Sandro Rosell puede tener algún efecto en las próximas elecciones?

Bueno, es que yo nunca he dudado de que Sandro ha continuado moviendo los hilos de esta junta y ahora se hace más evidente por las nuevas responsabilidades. No me ha sorprendido, daba por sentado que esto era así.

¿Está siendo el coronavirus el único motivo por el que no se han adelantado las elecciones en el Barça?

No. Las elecciones no se van a adelantar porque van a estar amarrados al sillón hasta la última hora del último día. No tiene que ver con el coronavirus ni nada. En ningún momento ha entrado en la hoja de ruta de Bartomeu adelantar las elecciones. Ni con el Barçagate, ni con los problemas con los jugadores... ahí van a estar hasta el final.

Con Bartomeu o sin él, el Barça no ha perdido la defensa del catalanismo, ¿dónde ve jugando al Barça en el escenario de una Cataluña independiente?

No creo que esto esté en ninguna hoja de ruta ahora. Y de la misma manera que antes decía que no me gusta la casuística respecto al Covid, esto es otra casuística que no conduce a nada. En la liga española juega el Andorra y nadie se rasga las vestiduras. No digo que sea lo mismo. Me parece una especulación que no tiene sentido.

El independentismo está en paréntesis

¿En qué escenario queda el independentismo después del paso del coronavirus?

De entrada, yo tengo una visión más amplia de lo que llamáis independentismo. Me gusta más hablar sobre el soberanismo. De ese 80 por ciento de gente en Cataluña que quiere votar sobre su futuro. Creo que esto está en un paréntesis. Cuando las cosas se asienten, estaremos en la misma situación que estábamos antes.

¿Ni más cerca, ni más lejos?

No, ni más cerca, ni más lejos. Ahora todos hemos de llorar por lo que está ocurriendo con la gente que se muere y la gente que sufre y ver después los caminos para salir de esto lo más fuerte posible. Dentro de este marco, no hay nada contradictorio desde el punto de vista político.

Espera entonces que no se aproveche esta situación por parte de los partidos más afines a ese soberanismo para sacar provecho a nivel político, ¿no?

Como no estoy en ningún sitio, no sé lo que van a hacer. Pero ese aprovechamiento puede venir de todos lados. VOX, por ejemplo, no para de dar la tabarra con un tema que ahora no está en el órden del día. Algunas veces oigo a algunos dirigentes del PP diciendo alguna tontería con respecto a esto. No se quién lo mantiene en el candelero, pero yo creo que a todo el mundo no le importa a veces echar agua a su molino de cualquier manera.

¿Cómo le va a cambiar a Jaume Roures el paso del coronavirus por su vida?

No lo sé. Supongo que como a todo el mundo. Estamos en una situación en la que el principal problema es que esto no es un paréntesis, si no una falta de perspectivas. Si ahora nos dijeran que esto, de aquí a tres meses, ya se habrá resuelto, pues todos respiraríamos de una manera diferente. El problema que tenemos que hacer frente un servidor, y toda la gente, es esa incertidumbre sobre cuánto tiempo iremos arrastrando esta situación y las consecuencias sociales, económicas y tal que va a tener sobre todo el mundo. Esto afecta social y personalmente, no creo que haya salidas ni situaciones individuales.

