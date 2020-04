¿Quién es Emili Rousaud?: el delfín de Bartomeu en el Barça que se convirtió en su peor pesadilla

Emili Rousaud, ex de la Junta Directiva del Barcelona EFE

Emili Rousaud es uno de los nombres que está copando la actualidad deportiva en España en tiempos de coronavirus. Y no precisamente por la pandemia global que ha paralizado el mundo, sino por el último escándalo acontecido en Can Barça con Josep Maria Bartomeu como el otro gran protagonista.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿quién es Emili Rousaud? Este catalán nacido el 27 de abril de 1996 en la Ciudad Condal es un empresario y emprendedor es el fundador y director general de la compañía Factor Energía, empresa que se convirtió en la primera eléctrica independiente después de la liberación del sector por el Ministerio de Industria.

El empresario comenzó en el mundo de los negocios después de cursar en la ESADE la licenciatura en Ciencias Empresariales y en la Universidad Politécnica de Cataluña la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Pero además de su participación en Factor Energía, compañía que en 2018 facturó más de 380 millones de euros, Rousaud también está inmerso dentro de otros proyectos.

Su curriculum abarca partipaciones en empresas como Sunset Global S.L., Power Investment and Financing, Brightway Solutione, Power Delivery, Royal Lytham ¬ St. Annes, Luxida o Rentium. Aunque sí por algo ha salido a la primera plana en la prensa española es por su posición en el FC Barcelona.

Ligado a Bartomeu

Pese a su carrera en el mundo empresarial, a Emili Rousaud también le picó el 'gusanillo' del fútbol. De la mano de la candidatura de Josep Maria Bartomeu llegó a la Junta Directiva del Barcelona tras las elecciones del año 2015. Con un perfil más bien bajo, el empresario comenzó su andadura en el deporte como directivo culé.

Pese a no ser uno de los miembros más visibles de la directiva del conjunto blaugrana, el propio Bartomeu veía a Rousaud como su delfín, el candidato perfecto para seguir con el proyecto que él había comenzado. De hecho, no era ningún secreto que Emili era el preferido de los actuales dirigentes del club para llevar a cabo una linea continuista, ya que el todavía presidente no puede volver a presentarse a los comicios.

Josep María Bartomeu, en una rueda de prensa del FC Barcelona FC BARCELONA

El empresario fue cambiando su rol a finales del pasado año. Comenzó como vocal en la Junta Directiva, pero antes de todo el terremoto que se ha creado en Can Barça era uno de los vicepresidentes de Bartomeu. Sin embargo, el ya conocido como 'Barçagate' lo cambió todo.

Ruptura definiva

La marejada parecía que había pasado ya por el Camp Nou. El 'Barçagate' es el caso conocido por la maniobra de Bartomeu para limpiar su imagen contratando una empresa famosa por hacer esto en redes sociales, pero que a la vez se descubrió que otra de las directrices dadas presuntamente por el presidente era la de manchar la de figuras actuales, como Piqué o Messi, o antiguas, como Puyol, Xavi o Laporta.

Con el paso de las semanas y el avance del coronavirus, todo esto pasó a un segundo plano... o eso parecía. Hace tan solo unos días se destapaban unas llamadas telefónicas de Bartomeu a los distintos miembros de la Junta Directiva. Estas tenían un solo enfoque: comunicar varias decisiones importantes que había tomado en relación con varios directivos.

Emili Rousaud, Enric Tombas -ambos vicepresidentes, y Silvio Elías y Josep Pont eran degradados en sus hasta ahora funciones. Pero todos ellos pronto tomaron represalias y tan solo un día después presentaron su dimisión en bloque, además de la de otros dos activos de la Junta: Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia.

La guerra no había hecho nada más que empezar. A raíz de esto ha comenzado un duelo de declaraciones por parte de Rousaud y de comunicados oficiales desde el club que dirige Bartomeu. El exdirectivo lanzó la dura acusación de que alguien estaba "metiendo la mano en la caja". Estas palabras no han sido pasadas por alto y desde el Barcelona ya han confirmado que van a querellarse contra su ex.

Lejos de amilanarse, Rousaud, el que parece que en otra vida fue delfín de Bartomeu, se ha reafirmado en sus declaraciones y afirma que es innegable que existe corrupción dentro del club blaugrana. Cómo acabará todo es una incógnita, lo que sí es cierto es que Emili Rousaud ha pasado de ser prácticamente un desconocido a uno de los personajes más de actualidad.

