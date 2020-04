Seis directivos del Barça presentan su dimisión en bloque tras el 'golpe de Estado' de Bartomeu

El Barcelona se ha convertido en una particular casa de los líos. La marea no acaba de bajar tranquila por Can Barça y ahora el foco está puesto en la Junta Directiva del club catalán. Esta misma semana se hacía público que Bartomeu había decidido dar un 'golpe de Estado' relegando a varios directivos a un puesto de menor nivel que el que ostentaban hasta ahora.

Pues bien, La Vanguardia ha publicado que los cuatro miembros señalados por Josep Maria Bartomeu -Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías y Josep Pont- han decidido abandonar sus respectivos puestos en la directiva de la institución blaugrana. Y no se van ellos, ya que otros dos detractores del actual presidente se van también, estos son Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia.

Esta dimisión en bloque fue comunicada al propio Bartomeu. La consecuencia es que la Junta Directiva del Barcelona pasa de contar con 19 miembros a 13 tras estas seis dimisiones irrevocables. Este será el número de directivos a no ser que se produzcan incorporaciones antes de las elecciones, que están fijadas para el año 2021. Los seis exdirectivos culés han emitido una carta.

Carta conjunta tras la dimisión

"Por la presente queremos comunicar que los directivos abajo firmantes hemos trasladado al Presidente Bartomeu nuestra decisión de dimitir de manera irrevocable de nuestra condición de directivos del FC Barcelona.

Hemos llegado a este punto al no vernos capaces de revertir los criterios y las formas de gestión del club ante los importantes retos de futuro y, en especial, a partir del nuevo escenario post pandemia.

Debemos remarcar también nuestro desencanto por el desafortunado episodio de las redes sociales, conocido como 'Barçagate', del cual fuimos conocedores a través de la prensa.

Pedimos aquí que una vez se presente el resultado de la auditoría encargada a PWC, se depuren responsabilidades así como el eventual resarcimiento patrimonial que corresponda.

Como último servicio a nuestro club, recomendamos que tan pronto como las circunstancias lo permitan convocar unas nuevas elecciones que permitan, con toda la 'autoritas', gestionar el club de la mejor manera posible ante los importantes retos del futuro más inmediato.

Por último, aunque no menos importante, queremos tener un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros de Junta Directiva que han dedicado y dedican sus mejores energías y esfuerzos por el bien de nuestro querido Fútbol Club Barcelona. También agradecer a los ejecutivos y a los empleados del Club su apoyo y excelente trabajo durante este tiempo en el que hemos tenido el honor de servir a nuestro querido Barça.

Un fuerte abrazo a todos".

[Más información - La última lección del Real Madrid al Barcelona: de la estabilidad blanca a la guerra civil culé]