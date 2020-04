Guerra en Can Barça: Rousaud dispara contra Bartomeu justo después de su limpia en la directiva

Este martes estalló un nuevo frente en la guerra que existe en el Barça dentro de la parte noble del club. Josep María Bartomeu decidió prescindir de cuatro miembros de su Junta Directiva y cambiarlos de cara a su último año de legislatura. El presidente culé ha aprovechado la situación que ha provocado el coronavirus para hacer una limpia en su equipo de los que consideraba "desleales".

Este miércoles la primera reacción la ha realizado Emili Rousaud, uno de los afectados por esta serie de destituciones, en la Cadena SER en su emisora de Catalunya. "Bartomeu me llamó para decirme que quería hacer una remodelación de la junta y que tenía recelos con una serie de directivos, entre ellos yo", anunció confirmando la noticia que se adelantó en la noche de este martes.

Rousaud estaba destinado a ser el candidato continuista para las próximas elecciones, condición que ha quedado en duda después de lo sucedido. "Yo no he llegado a presentar ninguna candidatura, porque quería aclarar el panorama. Una candidatura continuista de una junta que no tuviera credibilidad, no tiene sentido", explicaba el miembro de la Junta azulgrana. Además, desveló que en ningún momento han querido echar a Bartomeu durante la temporada. "Lo que comentamos en la junta informal en un restaurante de Sant Just Desvern fue plantear la posibilidad de adelantar las elecciones", destacó.

◘️ Emili Rousaud: "No he pres una decisió de dimitir o no i no tinc pressuposició a fer-ho. Quan passa una situació d'aquestes no és el moment de plantejar-ho, no en ple confinament. Després de tots aquests anys que et faci una trucada de telèfon, no em semblen les formes" pic.twitter.com/xpQROHOf3K — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) April 8, 2020

Rousaud seguirá dentro de la dirección, a pesar de que ya no cuente con el apoyo de Bartomeu. "No he tomado una decisión de dimitir o no y no tengo presuposición a hacerlo. Cuando pasa una situación de estas no es el momento de plantearlo, no en pleno confinamiento. Después de todos estos años que te realice una llamada de teléfono, no me parecen las formas", sentenció en una entrevista en SER Catalunya.

Dispara contra Bartomeu

El afectado por la limpia desveló cuestiones que dejan al presidente con muchas dudas sobre su gestión. "Bartomeu nos dijo que Masferrer estaba suspendido de empleo y sueldo. No sé si está cobrando. Pero me sorprendió que un directivo ayer me dijera que Masferrer le llamó para preguntarle cosas... quizás está asesorando al presidente, no sé", desveló Rousaud.

Una de las razones que da Bartomeu para esta decisión son las filtraciones que ha habido a la prensa, cuestión de la que se ha desvinculado Rousaud. "Yo hablo con la prensa pero no filtro. Sólo una vez vi filtrar algo y avisé. No hago críticas a los jugadores". "Yo tengo la conciencia muy tranquila. Esto se vincula con el tema del Barça Gate. Yo fui muy crítico y pedí una auditoría externa. Relaciono la decisión de Bartomeu con ello. Siempre he defendido los intereses de mi club".

