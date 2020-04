Enfado con el Barcelona de los empleados del club afectados por el ERTE

El FC Barcelona pretende ejecutar otro ERTE para todos los empleados no deportivos del club. La entidad azulgrana presentará el expediente de regulación temporal de empleo este lunes al Departamento de Trabajo de la Generalitat y empezará a negociar para tratar de ejecutarlo antes del 14 de abril. La situación, sin embargo, no tiene tranquila a los afectados.

COPE ha dado visibilidad al enfado de los empleados afectados: "Estamos muy molestos, no tenemos ninguna información del club, no hay ninguna negociación en marcha, es falso", habrían dicho a la cadena de radio los trabajadores del club. Y añaden: "No hay comunicación entre directiva y empleados".

Hay enfado entre los empleados del Barcelona en una situación excepcional en la que algunos se verán suspendidos del 100% de sus sueldos. "Aquellos que no desarrollan ahora mismo ninguna actividad" serán los que sufran esta medida en su totalidad, tal y como se aseguraba que había informado el Barça a sus empleados que, sin embargo, lo niegan.

Aprobado el ERTE a los deportistas

El Barcelona ya presentó y recibió la aprobación del Departamento de Trabajo del primero de los dos expedientes de los ERTEs. Este afecta a todos los deportistas profesionales de la entidad menos a la primera plantilla de fútbol, con los que la directiva llegó a un acuerdo el pasado lunes.

Los futbolistas, además de aceptar rebajarse el sueldo en un 70% como el resto de deportistas profesionales del Barcelona, anunciaron que harán una aportación extra para que todos los empleados del club puedan cobrar el 100% de su salario mientras dure el estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus.

El que queda pendiente es el otro ERTE que afecta al personal corporativo de la entidad y cuyas condiciones ahora mismo se estarían negociando con el comité de empresa, aunque los propios trabajadores lo niegan. Lío a la vista en Can Barça.

