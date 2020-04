Jorge Ureña, un decatleta confinado: "No puedo entrenar fuera de casa con mi padre, pero vivo con él"

La actualidad la marca el regreso a los entrenamientos de los equipos de fútbol. Pero el atletismo nacional lleva tratando de volver a la acción desde antes que se cancelaran los Juegos Olímpicos. La excusa de que no haya competición ha servido para que la actividad principal de estos deportistas haya quedado, en la mayoría de los casos, paralizada.

Muchos han tenido que ingeniar algún tipo de sistema casero para seguir trabajando. Estos deportistas dependen del trabajo en gimnasios, la mayoría no disponen en sus domicilios habituales de las herramientas necesarias para seguir ejercitándose con normalidad y les está pasando factura.

Jorge Ureña está confinado en su Onil natal. Allí trata de no perder la forma trabajando en su casa y preparando el campeonato que aún sigue en pie, los Campeonatos de Europa de París previstos entre el 25 y el 30 de agosto. El decatleta comparte con EL ESPAÑOL su confinamiento un tanto extraño, ya que no puede ir a su casa de campo en la que podría entrenar en condiciones ni utilizar ninguna instalación de atletismo al aire libre o indoor.

El decatlón casero de Jorge Ureña

¿Cómo estás llevando los entrenamientos desde casa?

Hasta la declaración del estado de alerta me escapaba a la casa de campo que tengo para entrenar. La policía me conocía y me dejaba ir. Allí tengo más terreno, pesas... podía entrenar mejor. Aquí en casa encerrado solo puedo hacer trabajo de mantenimiento. Abdominales, trabajo de fortalecimiento para prevenir lesiones...

Muy original el vídeo del decatlón en casa

Sí. Lo movieron desde la Federación y se hizo algo viral. Necesitaba también entretenerme con algo ahora que tenemos tanto tiempo libre.

Es la manera en la que la gente ve lo que pasa cuando está un decatleta encerrado

Durante toda la semana, en condiciones normales, suelo tocar todas las pruebas, ahora es mantener la forma. Hago algo de fuerza, estiramientos... pero realmente no es nada. No tiene nada que ver con lo que hago normalmente. Cuando pille una jabalina o el peso, lo voy a extrañar.

¿Cuánto crees que vas a perder la forma en estos días?

Normalmente no me cuesta pillar la forma. En dos semanas entrenando de forma normal con trabajo físico, estaré medio bien. No perfecto, pero tampoco la temporada es para estar perfecto. Confío estar en verano en buena forma otra vez.

Antes de la cancelación de los Juegos Olímpicos, los atletas estabais pidiendo salir a la calle para entrenar

O una de dos, o que se cancelaran, porque estábamos en una situación de desigualdad mientras los otros países se entrenaban, o que nos dejaran salir a trabajar. Mi trabajo era ir a la casa de campo, eran dos minutos en coche. Allí por lo menos podía correr, hacer algún lanzamiento más... Por lo menos que nos dejaran algunas instalaciones de forma individual.

Jorge Ureña, en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta de Belgrado 2017

Entiendo que no había riesgo de contagio en ese entrenamiento que hacías

Si desde el principio nos hubieran dejado una pista de atletismo, hubiera entrenado con normalidad. Mi padre es mi entrenador, y está en casa, estoy pasando el confinamiento con él. Así que estaría en las mismas circunstancias que en mi casa. No hubiera perdido la forma, era lo que se buscaba. Nos hemos adaptado a lo que hay.

¿Crees que se ha hecho más caso ahora cuando los equipos de fútbol están pidiendo volver a los entrenamientos que a vuestras pretensiones?

Sí que es verdad que los futbolistas tienen muchos mejores recursos para prevenir el coronavirus. Tienen médicos e iban a estar más controlados. Aunque nosotros nos dediquemos igual al deporte, ellos son como una empresa. Pueden tener un seguimiento, continuar con los entrenamientos sin que aumenten los contagios. Nosotros no estaríamos observados por nadie. Por eso no nos han dejado.

También es verdad que las competiciones de fútbol siguen en pie, a nosotros nos han cancelado los Juegos y no tenemos más competiciones que el Europeo de finales de agosto que todavía se mantiene. Encima con la nueva fórmula de clasificación para los Juegos, todo lo que se compita este año no va a valer para nada. Esa noticia nos deja vendidos. Es por lo que estábamos luchando, ya no tenemos nada a lo que atarnos para volver a entrenar.

Así entrena el lanzamiento de disco Jorge Ureña durante el confinamiento

¿Cómo te sentó este cambio en la forma de clasificación para los Juegos?

A todos nos ha perjudicado. Este año veníamos bien, motivados para conseguir la marca. Este año es como si lo hubiéramos tirado a la basura. Llevábamos desde septiembre preparándonos para conseguir los objetivos. Aunque no se disputen los Juegos, que al menos haya alguna competición para poder hacer marca. También es verdad que se ha hecho pensando en la igualdad, que todos estemos en la misma condición y tengamos las mismas oportunidades.

Este año estabas especialmente bien, en marzo fuiste el segundo mejor atleta europeo por detrás de Lavillenie

Aunque tuve que recuperarme de la lesión del campeonato de España en agosto del año pasado, empezaba a encontrarme bien. También me dio de bajón que nos quitaran el Mundial de pista cubierta. Era mi objetivo. Tampoco podemos hacer nada.

A pesar de toda esta temporada, el objetivo sigue siendo 'Tokio 2021'

Está claro. Ahora hay que seguir trabajando, a ver si podemos volver pronto. También de momento está el Europeo que servirá como una gran prueba. Ojalá poder hacer una buena marca allí. Así demostrar que estábamos bien esta temporada y empezar a pensar en el año que viene.

¿El parón te va a costar problemas económicos?

Como todas las empresas. Desde la Federación están tratando de hacer todos los pagos, pero yo creo que al final habrá recortes, se aplazarán o tardarán en pagar. Si los de arriba del todo no pagan, a nosotros tampoco nos llegará nada.

¿Cómo crees que te va a cambiar el confinamiento?

Nos está haciendo no pensar tanto en nosotros mismos, no ser tan individuales. Creo que vamos a salir más solidarios. Iremos más todos a una. Yo creo que ya lo estamos demostrando. También nos vamos a dar cuenta de lo que es importante de verdad, como ahora por ejemplo la sanidad. Ya nos está cambiando la forma de ver las cosas. Ojalá no volvamos a mirar solo por nosotros mismos cuando superemos la pandemia.

