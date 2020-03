Agustín, el hombre que corrió una media maratón en su terraza: 2.110 vueltas para frenar al coronavirus

El coronavirus está cambiando a las personas y sus costumbres. En muchos países, España es uno de ellos, se ha decretado el estado de alarma y nadie puede salir a la calle a no ser que sea por causas mayores. Ni deporte ni nada. Quien quiera hacerlo tendrá que reinventarse de alguna forma y buscar la manera de llevarlo a cabo en sus respectivas casas.

Esta situación nos está limitando mucho, pero a unos más que a otros. Hay quien no se rinde e intenta seguir la misma vida que tenía antes. Una de esas personas es Agustín Moreno, atleta aragonés de 35 años.

El pasado domingo tenía que haberse celebrado la media maratón de Zaragoza, pero fue suspendida, como muchas otras competiciones, debido al coronavirus. Pero eso no fue un impedimento para que Agustín la "corriese". Eso sí, lo hizo en su casa, en su terraza. Tardó varias horas, dio numerosas vueltas a su balcón, pero finalmente lo consiguió. Todo lo retransmitió en Instagram y, para no perder la cuenta, echaba un garbanzo en un cubo a cada vuelta.

Agustín Moreno corriendo el Medio Maratón de Zaragoza en su terraza

Y lo hizo para concienciar de la gravedad del coronavirus y de los peligros de salir a la calle, y también para demostrar que se puede hacer deporte en casa. EL ESPAÑOL ha hablado con él y esta es su historia.

¿Cómo entra en tu vida el atletismo?

Empecé con 20 años tras jugar al fútbol. Comencé a correr con un marchador y le cogimos el gustillo.

¿Qué es el atletismo para ti?

Es un estilo de vida y una forma de desconectar de nuestro día a día. Me gusta también hacer maratones fuera para conocer a gente.

Los utensilio de Agustín Moreno para correr la Media Maratón

¿Qué maratones has corrido?

He corrido 18 maratones, entre ellos el de Nueva York o Berlín, donde obtuve mi mejor marca con 2h27:09.

¿Cómo es tu terraza?

Un rectángulo de cuatro metros de largo a los que había que sumar un metro más al dar cada curva. En total diez metros por vuelta.

¿Cuánto corriste?

Hice 21 km y 97 metros, que es la distancia de Medio Maratón. Di 2.110 vueltas en 3 horas y 18 minutos. Empecé a las nueve de la mañana que era a la hora que iba a disputar la carrera.

Agustín Moreno en su terraza

¿Por qué usaste garbanzos?

En el circuito estaban marcadas la salida y la llegada y en el mínimo recorrido había animación con globos y música para ayudar a pasar el trago. Los garbanzos me ayudaron a contar las vueltas. Cada cien garbanzos era un kilómetro y en cada vuelta a la terraza echaba un garbanzo en un cubo. También corrí en sentido contrario.

¿Por qué hiciste lo de correr en la terraza?

Quería hacer un homenaje a los atletas que iban a participar en el Medio Maratón y demostrar que en casa también se pueden hacer cosas y que no hace falta salir a la calle para hacer deporte. También quise concienciar a la gente de la gravedad del Covid-19 y que no hay que salir fuera. Mucha gente no se lo ha tomado en serio y creo que se deberían haber tomado ciertas medidas antes, como cerrar las ciudades.

¿Cómo ves el tema del coronavirus?

Pues es muy duro todo, pero no hay que salir de casa. Hay que ser consciente de ello y no salir a la calle para no contagiar a nadie. Pienso que lo peor viene a partir de este jueves. Las primeras semanas ha habido un poco de cachondeo, pero cuando llevemos diez días encerrados y no podamos desconectar, va a ser un poco duro psicológicamente. Pero hay épocas que han tenido guerras y otros cosas más graves que esto... Vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus porque volverá. Ojalá encuentren una vacuna. El Covid-19 puede marcar un antes y un después en el mundo. Vamos a valorar mucho más las cosas... Podemos sacar algo positivo del coronavirus.

Agustín Moreno, durente la Media Maratón

¿Cómo se te ocurrió correr la media maratón en tu casa?

Cuando la cancelaron empecé a pensar que qué podía hacer. Y se me ocurrió esto para concienciar a la gente de que no hace falta llegar a poner en peligro a nadie para hacer algo que nos gusta. En casa se pueden hacer muchas cosas, también deporte. No podemos ser egoístas y hay que pensar en el resto de personas.

¿Entiendes que haya gente que salga a la calle saltándose las normas?

No. Yo no voy ni a ver a mis padres. Yo no sé si estoy contagiado. Si eres capaz de estar sin tus padres, no seas egoísta y no salgas a la calle.

¿Te vio mucha gente correr en tu terraza?

Lo retransmití a través de Instagram y la gente me animó bastante.

[Más información: Las posibles fechas para los JJOO de Tokio: pros y contras de las opciones que baraja el COI]