La nueva Junta de Bartomeu en el Barcelona aprueba tomar acciones legales contra Rousaud

El Barcelona mantuvo una cumbre, de forma telemática siguiendo las prescripciones del Gobierno, para remodelar la Junta Directiva presidida por Josep Maria Bartomeu después de que la pasada semana varios de los miembros de la misma decidiesen dimitir ante el 'golpe de estado' dado por el actual máximo mandatario.

A través de un comunicado, el club blaugrana ha hecho públicas las decisiones tomadas durante esa reunión que van desde los cambios en la Junta, que ha pasado de tener 19 a 13 miembros tras las seis dimisiones, a emprender acciones legales contra Rousaud, uno de esos directivos que decidió dejar su puesto, por las acusaciones que ha vertido después.

El ya exdirectivo dejó caer que alguien había metido "la mano en la caja" al hablar de la economía del club: "Yo estaba en la comisión de adjudicaciones, que controla los pagos de 200.000 euros al millón y este contrato de I3 Ventures se dividió para eludir mi comisión. La auditoria esta prácticamente acabada y el presidente sabe lo que pone y ese es uno de los factores por el que prescinde de nosotros".

"La clave está en la fragmentación de las facturas y la auditoria al respecto. No podíamos mirar a otro lado. La auditoria tenía dos partes, una para ver si era cierto que se descalificaba a ciertas personas y otra la del millón de euros que se pagó, que está por ver si es el valor real. La invitación a irnos por parte del presidente llega cuando el informe está al caer. El tema de las redes es sucio", dijo en RAC1.

Después el propio Rousaud mandó un comunicado desdiciéndose: "Nunca, en las declaraciones realizadas a los medios, he acusado o puesto en duda los miembros de la Junta directiva del Barcelona ni he cuestionado su honradez y credibilidad. Siempre he defendido que las facturas del asunto de las redes se troceó justamente para que pudieran ocultarse a la propia Junta, por lo que no sería coherente cuestionar su honradez".

Sin embargo, en el Barcelona han querido acudir a la Justicia para apelar a esa transparencia de la que quieren hacer gala tras todo lo ocurrido en los últimos días y que se suma a los varios escándalos de la actual Junta Directiva, que incluso han sacado de quicio a Leo Messi.

Comunicado íntegro del Barcelona

Remodelación de la Junta Directiva

A propuesta del presidente, Josep Maria Bartomeu, la Junta Directiva ha aprobado el nombramiento de Jordi Moix, como vicepresidente económico y patrimonial; Pau Vilanova, como vicepresidente institucional; Oriol Tomàs, como vicepresidente del área comercial; Marta Plana, como secretaria de la Junta Directiva; y David Bellver, como tesorero.

Por otra parte, Javier Bordas será el directivo responsable del primer equipo de fútbol, mientras que Xavier Vilajoana ocupará del Barça B, del Juvenil, del fútbol formativo y del fútbol femenino. Los directivos responsables del Comité de Compliance serán la secretaria de la Junta, Marta Plana, y el tesorero, David Bellver, mientras que Joan Bladé, además de continuar como responsable de los equipos de baloncesto, será el responsable del Comité de Control y Transparencia.

Esta remodelación de la Junta Directiva tiene como objetivo ya no sólo fijar un nuevo plan para superar las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino también para culminar todas las acciones prioritarias correspondientes al programa de gobierno iniciado en 2010 y al Plan Estratégico 2015 -2021. Se trata de retos muy exigentes, y de una trascendencia extraordinaria para el presente y para el futuro de la Entidad.

La Junta considera que ahora, más que nunca, es necesario que todo el mundo esté concentrado en estos retos y que, más allá del debate interno que siempre deberá existir en un órgano de gobierno colegiado, es imprescindible generar un consenso muy sólido a la hora de acordar todas las medidas que se deberán implementar durante todo este periodo.

Análisis de los diferentes escenarios deportivos

La Junta Directiva ha tratado sobre los diferentes escenarios que se están planteando, tanto en el ámbito del fútbol como de los diferentes deportes profesionales, para el retorno de las competiciones en juego. En cuanto al fútbol, se han comentado los planteamientos de UEFA, ECA y LFP para reiniciar las competiciones de Liga y Champions. En cuanto a los deportes profesionales, los directivos responsables Joan Bladé (baloncesto), Jordi Argemí (balonmano) y Josep Ramon Vidal-Abarca (hockey y fútbol sala), están haciendo seguimiento exhaustivo de los contactos con ligas y federaciones de los diferentes deportes.

Acción penal contra el Sr. Emili Rousaud

Ante las graves e infundadas acusaciones formuladas por el señor Emili Rousaud, ex vicepresidente institucional del Club, en varias entrevistas a medios de comunicación, la Junta Directiva niega categóricamente cualquier acción susceptible de ser calificada de corrupción y, en consecuencia, ha acordado interponer la correspondiente acción penal.

El FC Barcelona no puede tolerar acusaciones que perjudican gravemente la imagen de la institución. La acción penal que se interpondrá es en defensa de la honorabilidad del Club y de sus trabajadores. Por otra parte, estas manifestaciones se realizaron sabiendo de la existencia de una auditoría en curso que ha de poner el punto final a esta cuestión.

En este sentido, la Junta quiere subrayar que, a raíz de estas acusaciones, PriceWaterhouseCoopers (PWC), la compañía encargada de elaborar la auditoría sobre los servicios de monitorización de las redes sociales contratados por el Club, reiteró que sus trabajos todavía están en curso y, por lo tanto, sin ningún tipo de conclusiones provisionales ni definitivas.

PWC también ha manifestado que la auditoría no se ha podido completar porque la actual situación de Estado de Alarma como consecuencia del Covid-19 ha tenido un cierto impacto en el desarrollo de determinados procedimientos de análisis, en la medida que son procedimientos que se deben llevar a cabo de forma presencial, y que las diferentes líneas de investigación que han definido en su trabajo se han podido realizar con pleno acceso a toda la documentación y todas las fuentes de información solicitadas al Club.

La Junta considera que la gran virtud de la auditoría encargada a una empresa de gran prestigio como PWC es que habrá hecho un estudio total de todas las cuestiones relativas a estos servicios, que determinará la corrección, o no, de los servicios contratados y, sobre todo, que determinará la existencia, o no, de conductas individualmente determinables que hayan podido perjudicar el Club.

La Junta Directiva ha acordado que, una vez completada la auditoría, analizará el contenido y las conclusiones que se deriven, informará públicamente, y tomará las decisiones y adoptará las medidas que correspondan, en función de su resultado final.

