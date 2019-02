El Cardiff señala al agente de Emiliano Sala: sin licencia, estafas y cocaína

El accidente aéreo que sufrió Emiliano Sala el pasado 21 de enero mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha continúa teniendo numerosas incógnitas por resolver. Una de ellas es saber realmente quién es Willie McKay, el hombre que organizó el viaje y que desde el momento que ocurrió la tragedia se borró de la operación.

El empresario escocés de 59 años organizó el vuelo que trasladaría al delantero desde Nantes a Cardiff. Días después de que el Piper PA-46 Malibú desapareciera en el mar, salió a la luz una conversación entre el intermediario y el futbolista en la que se cerraban las condiciones en las que iba a viajar Emiliano Sala para entrenarse al día siguiente con su nuevo club.

"Emiliano, mi nombre es Willie McKay. No estamos interesados en sus pertenencias personales, finanzas, vacaciones, niñeras... No es nuestro problema", comenzaba a decir en un correo. En él aparecían promesas y mentiras que hace que todas las miradas apunten a él como uno de los responsables del siniestro.

A la sombra de su hijo

El agente fue quien aconsejó a Sala viajar en el avión privado y no en uno comercial ya que así no tenía que hacer escala en Ámsterdam. Finalmente fue su hijo Mark el que contrató la aeronave que finalmente acabó en el fondo del Canal de la Mancha. "No nos involucramos en la selección de un avión o un piloto y queremos dejar claro que no somos dueños del avión en el que Emiliano voló", explicaron mediante un comunicado tras la desaparición.

Willie Mckay tiene tres vástagos: Mark, Jack y Paul. Los dos últimos, los más jóvenes, son futbolistas; el primero ha heredado el oficio de su padre que dejó la licencia de agente hace unos años. Sin embargo, en la sombra, maneja los negocios que lleva a cabo su hijo mayor que hasta 2017 era director de Excelfoot Ltd.

El expresidente del Olympique de Lyon, Vincent Labrune, criticó las artes de los representantes para negociar: "Willie te acosa, te envía docenas de correos electrónicos, te llama entre la medianoche y las tres de la mañana, te permite hablar como Jorge Mendes o Mino Raiola nunca no lo permitirían. A veces quiero matarlo… Pero debemos reconocer que los McKay trabajan como locos, y están entre los pocos especialistas en el mercado francés. Tienen la capacidad de acercarte ofertas de clubes de Inglaterra que son increíbles".

Sin embargo, en este caso, los intermediarios habrían actuado de forma ilícita. En otro de los correos interceptados y publicados por L'Équipe, McKay admite que "se ha dicho que Cardiff no te interesa. Pero ese es probablemente nuestro error, porque filtramos en los medios que otros clubes como West Ham, el Everton o el Crystal Palace te quieren solo para estimular el interés en ti. Así es como trabajamos y eso puede ser malinterpretado por el jugador".

McKay continúa explicándole a Sala su fichaje por el Cardiff asegurando que "sin ese 'zumbido' nadie te conocería. Porque, honestamente, nadie sigue la competición francesa", se puede leer en el email filtrado. Por ello, el club galés está pensando en demandar directamente al representante, según informó el pasado domingo Daily Mail.

Problemas con la justicia

Este no sería el primer conflicto con la justicia que tiene el representante escocés. Ya en los años 90, McKay se asoció con Pape Diouf y llevó a cabo varias operaciones en equipos de la Ligue-1 por los que amasó una gran fortuna. Al poco tiempo instaló su residencia en Mónaco para pagar menos impuestos –en El Principado la fiscalidad es menor-, por lo que fue denunciado mediante una carta anónima.

En 2007 fue detenido por la policía de Londres en una operación que incluyó el arresto de otras cuatro personas vinculadas al Portsmouth FC. McKay participó en 3 de los 17 fichajes que la investigación conjunta entre la UEFA y la FIFA.

Tras esa operación, la Federación inglesa le acusó de haber hablado en nombre de dos clubes para realizar el fichaje de Benjani, primero en el traspaso del Auxerre al Portsmouth y posteriormente del conjunto británico al Manchester City. Finalmente la justicia le absolvió y le quitó todos los cargos que le otorgaron.

En 2012, tras un control policial, McKay fue multado por conducir utilizando su teléfono móvil. Los agentes que le pararon descubrieron en el interior del vehículo cocaína y meses atrás le habían quitado el carnet por acumular varias sanciones previas. Pagó 6.115 libras de multa y le suspendió el permiso de conducir durante 18 meses.

El Cardiff no está dispuesto a pagar

Hasta que se esclarezcan los hechos, el Cardiff ha decidido cancelar el pago de los 17 millones de euros, el traspaso más caro de su historia. Ha decidido investigar si ha habido alguna negligencia, ya que el club británico se desvincula de la organización del vuelo y asegura que todo lo organizaron su agente y McKay, por lo que aún no ha abonado el primer pago de 6 millones de euros.

El Nantes denunció al Cardiff por el impago, una demanda en la que también está inmerso el Girondins de Bourdeos, que tiene derecho a parte de la transferencia del delantero por derechos de formación.

