La perra de Emiliano Sala le esperó durante horas en el velatorio

La muerte de Emiliano Sala ha conmocionado al mundo del fútbol. Una infinidad de mensajes de apoyo han llegado a la familia en los últimos días y las muestras de apoyo se suceden. El pasado sábado tuvo lugar en la localidad de Progreso en Santa Fe el velatorio por el jugador al que acudió toda su familia, los habitantes de la localidad y miembros de los equipos en los que jugó el argentino.

Aunque una de las más especiales llegó y se marchó sin hacer ruido, tumbada en la puerta del club durante todas las horas que duró el evento estaba Nala, la perra de Emiliano Sala que aún sigue esperando la vuelta de su dueño.

Nala llevaba con el futbolista desde el pasado septiembre de 2015 cuando fue adoptada por Sala recién fichado por el Nantes, y estuvo a su lado hasta que los restos de su dueño fueron trasladados al crematorio.

Familiares y amigos acuden al velatorio de Emiliano Sala EFE

Un velatorio muy emotivo

Desde bien temprano en la mañana todos los vecinos de Progreso se acercaron al club para dar un último adiós a Emiliano. Los más jóvenes portaban la camiseta del San Martín, equipo en el que Sala dio sus primeros pasos como futbolista.

Al velatorio también acudieron miembros del Nantes, el último club para el que jugó argentino estuvo representado por el director deportivo Loïc Morin y por uno de los mejores amigos de Emiliano y central del equipo francés Nicolas Pallois. El Cardiff, equipo por el que había fichado el jugador antes del trágico accidente tambíen tuvo representación por parte de su entrenador, Neil Warnock y del director general, Ken Choo.

El primo del futbolista, Martín Gatti habló sobre la terrible situación por la que pasa la familia de Emiliano: "Ya está, lo estamos despidiendo. Pero hay que investigar. No puede quedar así. Lo dejaron solo, no lo cuidaron. Subió a un avión con un piloto sin los papeles que tenía que tener. Me hago cargo de lo que digo. Lo tendría que haber acompañado el representante. ¿Dónde estaba el representante? Le tendría que haber dicho que esperara un día, que descansara, organizar. Era una muerte evitable".

