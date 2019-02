Las mentiras del misterioso agente que contrató el avión de Emiliano Sala

Ya han pasado casi dos semanas desde la desaparición de Emiliano Sala. El delantero argentino fue comprado por el Cardiff City el 19 de enero. El club galés pagó al Nantes 17 millones de euros por su traspaso, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la entidad galesa.

Dos días después, Sala despegó desde Nantes rumbo a Cardiff en una avioneta. Más concretamente un Piper PA-46 Malibu con patente N264DB. Cuando sobrevolaba Guernsey, la aeronave solicitó descender, pero la torre de control perdió contacto con la misma cuando esta se encontraba a algo más de 700 metros de altura.

Después de que la policía de Guernsey abandonara la búsqueda de la aeronave, se comenzó otra por la vía privada llevada a cabo por la familia. Las novedades más importantes han sido los restos encontrados en la costa de Normandía que apuntan a que proceden del avión desaparecido. Sin embargo, muchas incógnitas siguen rodeando todo este caso, desde la localización de Emiliano Sala y el piloto hasta la reciente aparición de una misteriosa figura: la de Willie McKay.

El correo que pone en el mapa a McKay

Ese es el nombre que corresponde al intermediario en el traspaso de Sala al Cardiff City. Una persona fría y a la que solamente le importan los negocios, tal y como se presentaba al propio futbolista en un correo filtrado. "Emiliano, mi nombre es Willie McKay. No estamos interesados en sus pertenencias personales, finanzas, vacaciones, niñeras... No es nuestro problema", comenzaba. Un correo en el que aparecían promesas, mentiras, que han puesto el foco sobre su persona.

McKay aseguraba haber puesto el nombre de Emiliano sobre la mesa de los grandes de la Premier como los de Manchester, el Chelsea o el Liverpool. También aseguraba haber trabajado en el pasado con Anelka, Seri o Drogba. Era su forma de ganarse la confianza de sus potenciales clientes. El delantero costamarfileño lo ha negado rotundamente. "Así que este caballero fue mi agente... Qué total falta de respeto, todo esto para cubrirse", ha denunciado públicamente Drogba. Entonces, ¿por qué mentía McKay? "No hay sentimientos, solo estamos haciendo negocios", reconocía él mismo en el correo.

Un 'caza-comisiones' por así decirlo, pero que está relacionado directamente con la desaparición de Sala. ¿La razón? McKay concretó el vuelo privado de Cardiff a Nantes para que Emiliano se despidiera de los compañeros dejaba en Francia. El vuelo de regreso a Cardiff también estaba a su cuenta e, incluso, ha surgido que el Piper PA-46 sería de su propiedad. De momento, no hay una confirmación acerca de esto y el empresario, de hecho, lo ha negado.

¿Quién era el propietario del avión?

Quien no lo hizo fue el Cardiff. Se encargó de desmentirlo el propio presidente del club después de que la madre del delantero afirmara eso. "Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual, francamente, habría sido comercial. Se negó e hizo sus propios arreglos. No puedo decir quién organizó el vuelo, porque no lo sé en esta etapa, pero seguro que no fue el Cardiff City", dijo el máximo mandatario del que debía ser el nuevo club del jugador.

Piper PA-46 Malibu

Lo que sí se sabe es que Emiliano Sala llegó al aeropuerto de Nantes-Atlantique en el coche de Nicolás Pallois, compañero suyo en el conjunto galo. Tras ello pasó por los controles de seguridad y se montó el avión desaparecido. Desde este comentó a algunos de los jugadores del Nantes que tenía miedo y "estaba preocupado por su seguridad". Así lo confirmaron los audios filtrados del jugador mientras iba a bordo. Tras ello, nunca se supo nada más sobre él y el piloto de la aeronave, Dave Ibottson.

Este domingo se comenzará la búsqueda submarina de la aeronave en el Canal de La Mancha, una vez que parece haberse estrechado el cerco. Pero sigue habiendo muchos cabos sueltos. Un piloto que no se sube al avión, el que se pone a los mandos (Ibbotson) que ya registraba un accidente anterior y un modelo de avión que registraba antes hasta 160 accidentes. Todo eso con la incógnita sobre quién era el propietario de ese avió y las sospechas puestas sobre el empresario Willie McKay. Este, por cierto, se refirió así sobre Sala tras conocerse su desaparición: "Conocía bien a Emiliano, era una persona maravillosa y me siento afortunado de haberlo conocido".

