Las artimañas del agente que llevó a Sala al Cardiff y solicitó el avión

Mientras se sigue investigando la desaparición del avión en el que viajaba Emiliano Sala, van saliendo más detalles de lo que llevó a tomar a ese vuelo al jugador argentino. Ahora L'Équipe ha revelado el correo con el que el agente Willie McKay se dirigió al propio futbolista para fraguar su fichaje por el Cardiff.

"Emiliano, mi nombre es Willie McKay. No estamos interesados en sus pertenencias personales, finanzas, vacaciones, niñeras, no es nuestro problema. Permítanos presentarle la forma en que operamos y cómo llegamos a esta saga de Cardiff City. Trabajamos para clubes en Francia y para jugadores que quieren ser transferidos a Inglaterra. (…) En lo que a usted respecta, hemos hablado con todos los clubes, incluidos Manchester, Chelsea, Liverpool. Creemos que podrías terminar en esos clubes", arrancaba así el mensaje.

"Nos acercamos a Nantes, como lo hacemos con muchos jugadores en otros clubes, para obtener el mandato de venta. No le estamos impidiendo trabajar con otro agente, pero la mayoría de los jugadores están muy satisfechos con nuestra mediación. No decimos 'somos como un padre para nuestros jugadores '. No, si no hubieras sido futbolista, estas personas no estarían interesadas en ti", seguía el representante inglés de 52 años.

Homenaje a Emiliano Sala en el Arsenal - Cardiff Reuters

"No hay sentimiento, solo negocios"

"Al final sólo les interesa el dinero. Lo que, por supuesto, todos queremos. Por eso nos gusta trabajar sólo con los clubes. No hay sentimiento, solo estamos haciendo negocios", continuaba con suma frialdad.

"Se ha dicho que Cardiff no te interesa. Pero ése es probablemente nuestro error, porque filtramos en los medios que otros clubes como West Ham y Everton te quieren sólo para estimular el interés en ti. Así es cómo trabajamos y eso puede ser mal interpretado por el jugador. Pero sin ese 'zumbido' nadie te conocería. Porque, honestamente, nadie sigue la competición francesa", añadía contundentemente.

McKay, además, confirmó recientemente que fue él quien organizó el vuelo de Cardiff a Nantes para despedirse de sus compañeros y su vuelta a la capital galesa: "Puedo confirmar que cuando Emiliano y su agente, Melissa N'Diaye, me manifestaron su deseo de viajar a Nantes después de su cita médica y de firmar el contrato comencé a buscar un vuelo privado para llevarlo a Nantes el sábado por la mañana".

