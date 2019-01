La nueva Copa Davis de Piqué: diez cosas que debes saber antes de su estreno

La final de la Copa Davis que disputaron el pasado mes de noviembre Francia y Croacia en Lille, con victoria del combinado balcánico, significó el fin a 118 años de historia de la competición por equipos más importante en el mundo del tenis.

El grupo Kosmos, liderado por el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis (ITF) para una remodelación jamás vista en este deporte. Un cambio que hará que la ya conocida como 'Copa Davis de Piqué' se parezca muy poco a la que estábamos ya acostumbrados.

Durante este fin de semana -1 y 2 de febrero- arrancará esta competición con doce eliminatorias entre 24 países. Tan solo la mitad estará en el sorteo definitivo que tendrá lugar el próximo 14 de febrero.

Nuevo formato

Uno de los grandes cambios es que la Copa Davis perderá el formato eliminatoria local - visitante en la fase final. Esta se disputará en una sede fija, siendo estos primeros años en Madrid, en La Caja Mágica.

18 países, entre los que está España, intentarán levantar un trofeo en el que EEUU es el dueño y señor de esta competición con 32 entorchados. Seis grupos, de tres equipos cada uno, disputarán del 18 al 24 de noviembre las Finales de la Copa Davis.

Hasta ahora, se disputaba en formato de eliminatorias a partir de octavos durante cuatro semanas repartidas a lo largo del año. Los equipos jugaban durante un fin de semana en una ciudad elegida por el cuadro local.

Fase de clasificación

Seis países están ya clasificados directamente para la fase final -los cuatro semifinalistas de la edición anterior: Francia, Croacia, EEUU y España- y Gran Bretaña y Francia, que fueron campeones en 2015 y 2016 respectivamente y que han sido invitados por la organización.

La última Copa Davis levantada por España. EFE

Los otros doce puestos se pondrán en juego el 1 y el 2 de febrero. Los 24 países que estarán en la fase de clasificación serán los siguientes: Brasil - Bélgica, Uzbekistán - Serbia, Australia - Bosnia y Herzegovina, India - Italia, Alemania - Hungría, Suiza - Rusia, Kazajistán - Portugal, República Checa - Holanda, Colombia - Suecia, Austria - Chile, Eslovaquia - Canadá y China - Japón.

Doce selecciones pasaran a la fase final y lo hará quien conquiste al menos tres partidos de los cinco que disputarán. El tercero entre ambos combinados será siempre en la especialidad de dobles.

Los dos peores clasificados tendrán que pasar por su grupo zonal -eliminatorias de abril y septiembre- para volver a las eliminatorias prefinal de 24 y no podrán optar a clasificarse para la ronda final del siguiente año.

De cinco a tres sets

Otra de las grandes novedades es que los partidos duraran menos tiempo y los jugadores tendrán menos exigencia física. Malo para los espectadores, pero bueno para los que de verdad son los actores principales de la película.

Los partidos a cinco sets pasarán a la historia. En Las Finales de la Copa Davis se disputarán tres encuentros por eliminatoria -dos individuales y uno dobles- al mejor de tres sets con tie-break si se llega a empate a seis al final del set.

En la clasificación de febrero, las eliminatorias serán también a tres sets, pero habrá cinco partidos -dos individuales el viernes y el dobles y dos individuales el sábado-.

La competencia de la ATP

Aparte de las críticas hacía la nueva Copa Davis, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ha resucitado la antigua Copa del Mundo. Bajo el nuevo nombre de 'ATP Cup', el torneo de disputará por primera vez del 3 al 12 de enero de 2020 haciendo de competencia al nuevo formato.

Ausencia de grandes jugadores

Muchos jugadores ya han mostrado su malestar y, en la fase de clasificación, no estará presente junto a Serbia su mejor hombre: Djokovic. "Si tengo que decidir, daré prioridad a la Copa del Mundo ATP", comentó Nole.

El serbio acaba de ganar el Open de Australia dando una exhibición y ha decidido no jugar junto a su país la eliminatoria ante Uzbekistán. También destaca la ausencia de Federer junto a Suiza, de Thiem con Austria y de Berdych en la República Checa.

Djokovic, con el título de campeón del Abierto de Australia. Aly Song Reuters

Habrá que ver si en noviembre están presentes los mejores jugadores del mundo o deciden tener un descanso tras una temporada que estaría llegando a su fin.

Solo Madrid disfrutará del buen tenis

Durante dos años consecutivos, España será el único país que pueda ver a sus jugadores en directo. La única oportunidad de ver a los deportistas de tu país será en la fase de clasificación que tiene lugar entre el 1 y el 2 de febrero, siempre que tu selección juegue en casa.

Algo que hacía única a la Copa Davis era el ambiente que se formaba en las diferentes eliminatorias que tenían lugar en varios países, pero esto ya no existirá. Ahora todo tendrá lugar en un espacio de siete días.

Económicamente, casi a la altura de un Gran Slam

Habrá 23 millones de euros a repartir en cada edición de la Copa Davis, de los cuales 15,3 millones serán para los jugadores. Aquellos jugadores que se coronen campeones se llevarán la suma de 2,1 millones de euros cada uno.

Quienes sean finalistas se llevarán 1,5 'kilos'. 1,3 millones para los semifinalistas y 1,1 para los que jueguen cuartos de final. Los que participen en la fase clasificatoria se llevarán 515 euros.

Gerard Piqué con David Haggerty, presidente de la ITF. ITF

Total apoyo de la ITF

Desde el primero momento, la ITF se mostró favorable a la propuesta que hizo Piqué y su grupo Kosmos. El central contaba con el apoyo de la Federación Internacional de Tenis, de su presidente David Haggerty, y del Comité de la Copa Davis.

Todo esto se vio reflejado en el aval conseguido para que se aprobara el acuerdo, con un 71,4% de los votos, para los próximos 25 años.

Las críticas hacia el nuevo formato

Varios jugadores son los que han mostrado su malestar hacia un nuevo torneo que no les gusta. Los últimos han sido Zverev y Hewitt.

"No me gusta nada el nuevo sistema. Me gustaría que después de uno o dos años se dijese: 'Muy bien, esto no funciona tan bien como se había pensado, y que realmente se pudiese recuperar el antiguo sistema partidos en casa", comentó el tuso.

Por su parte, el extenista australiano Hewitt, que fue número uno del mundo y varias veces campeón de Grand Slam, fue mucho más crítico: "Jugar todo el torneo en una misma sede pienso que es ridículo, no creo que muchos de los mejores jugadores juegue. Básicamente están dirigiendo la Federación Internacional de Tenis y no me parece normal que una empresa de fútbol sea el principal patrocinador de la Copa Davis. Piqué no sabe nada de tenis".

Hewitt, animando a de Miñaur en la grada de Sídney. Dan Himbrechts Efe

A Federer tampoco le sentó muy bien el nuevo formato y habló sobre ello hace unos meses: "Me siento triste por ello, por no tener la Copa Davis a la que estábamos acostumbrados. Nunca será lo mismo para la próxima generación".

En la misma línea estuvo Djokovic: "Las fechas de la Copa Davis no son buenas para los tenistas. Es realmente mala, especialmente para los mejores jugadores".

Las alabanzas hacia la nueva Copa Davis

No todo han sido críticas hacía una de las más bonitas competiciones que existen en el tenis. Rafa Nadal se mostró muy favorable al nuevo formato: "Yo creo que la competición era buena, pero evidentemente llevaba años con problemas. Esta es una realidad, y cuando algo tiene problemas tienes que buscar una solución".

Joao Sousa, el líder del equipo portugués en la eliminatoria ante Kazajistán, se mostró en la misma línea que el español: "Llevo mucho tiempo jugando Copa Davis y creo que el nuevo evento será espectacular".

