El piloto del avión de Emiliano Sala ya había sufrido otro accidente

El accidente sufrido por el avión de Emiliano Sala es una auténtica incógnita a día de hoy. Todavía se desconoce donde se encuentran los restos de la aeronave o los cuerpos de las personas que iban dentro, aunque poco a poco se van conociendo detalles del incidente.

Los primeros restos del avión ya se han encontrado en Francia. Pero, mientras se encuentra al exfutbolista del Nantes, las especulaciones continúan surgiendo. Este jueves, el diario The Sun asegura que el piloto del avión, David Ibbotson, ya había sufrido un accidente años antes de este incidente, concretamente, en 1995.

En aquella ocasión, el hecho sucedió al ir a aterrizar el avión. Dicho medio afirma que el accidente ocurrió al no poder abrir el tren de aterrizaje de un Piper Cherokee, una aeronave muy popular en los entrenamientos, cuando iba a tomar tierra. El nombre de Ibbotson no formaba parte en el incidente registrado en este vuelo dentro del Departamento de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña, pero The Sun afirma que era el mismo piloto.

Emiliano Sala. Foto: fcnantes.com

El piloto avisó del mal estado del avión

Ibbotson, que en principio no era el piloto que estaba previsto que condujera el avión, ya avisó del mal estado de la aeronave antes de comenzar el vuelo. Tras aterrizar, avisó de que el avión se encontraba un poco "oxidado". Sin embargo, a pesar de esto, y del temor del que debía ser futbolista del Cardiff al ver el avión, decidieron volar y el final es ya por todos conocidos.

La policía inglesa decidió dejar de buscar el avión y a las víctimas, pero la familia continúa con una búsqueda privada para intentar encontrar al futbolista argentino. Además, la división de investigación de accidentes aéreos británica fue la que encontró los restos encontrados del avión en la zona de Normandía. Sin embargo, a pesar de esta pista, todavía se desconoce la ubicación exacta de la aeronave que se estrelló hace un par de semanas.

