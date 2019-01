Las siete incógnitas por resolver sobre la desaparición del avión de Emiliano Sala

El accidente aéreo de Emiliano Sala sigue teniendo muchas incógnitas. El destino final que tuvo la aeronave el pasado 21 de enero continúa siendo un misterio y lo único que se sabe a ciencia cierta es que los radares dejaron de detectar el aparato en el que viajaban el delantero argentino y el piloto, Dave Ibbostson, mientras sobrevolaban el Canal de La Mancha con destino a Cardiff, la ciudad donde se iba a instalar tras haber fichado por el club de la ciudad.

¿Dónde está Emiliano Sala?

Su pista se pierde a las 20:20 horas de la tarde. Esta es la última hora en la que el avión contactó con la Torre de Control de Jersey solicitando descender de los 5.000 pies de altura.

Su próximo contacto, la Torre de Control de Alderney, no recibió la señal y las sospechas de su desaparición cobraron mayor importancia cuando avisaron a las autoridades de Guernsey de que un avión había desaparecido repentinamente de su radar. Desde ese momento, el paradero del futbolista es un misterio. La principal hipótesis es que el avión cayó al agua cerca de la isla de Guernsey y que podría estar en el fondo del mar.

El último mensaje de Emiliano Sala a sus amigos

¿Por qué tenía "miedo"?

El futbolista sintió que algo no funcionaba bien durante el trayecto y envió a un excompañero del Nantes varios mensajes en pleno vuelo: "Hermanos, estoy muerto. Estuve aquí en Nantes haciendo cosas y más cosas, y no termina nunca. Estoy en el avión y parece que se va a caer en pedazos. Estoy yendo para Cardiff, que mañana por la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... Papá qué miedo tengo", comenta.

Un piloto sin licencia y otro desaparecido

El piloto que iba a bordo del Piper PA-46 Malibu era Dave Ibbostson, un piloto que carecía de licencia para manejar un avión como el que transportó a Emiliano Sala. Él era piloto de vuelos comerciales, no de trayectos privados.

Además otra de las grandes dudas que sobrevuelan el caso es la figura de Dave Henderson. Este piloto en un principio aparecía en el registro del aeropuerto y habría pasado los controles de seguridad junto a Sala e Ibboston, pero que finalmente no se montó en el vuelo que finalmente desapareció.

Piper PA-46 Malibu

¿Por qué voló un avión "oxidado"?

Ibboston reconoció días antes de ponerse a los mandos de la aeronave que la avión estaba algo "oxidado". Además, los registros del aeropuerto de Nantes arrojaron una prueba más del posible mal estado del avión antes del despegue. Según se indicó desde el aeropuerto francés, el PA-46 Malibu necesitó hasta cuatro intentos de despegue antes de iniciar el vuelo.

¿A quién pertenece el avión y quién pagó el vuelo?

Este es uno de los puntos aún sin resolver. Las primeras informaciones sobre el propietario de la aeronave apuntaron al presidente del Cardiff, Mehmet Dalman, aunque esto no se ha confirmado por parte del club galés.

Lo que sí trascendió el pasado lunes es la conversación entre Jack Mckay, la persona que organizó el viaje, y Emiliano Sala. En ella, el futbolista le comenta cómo quiere que sea su traslado a la capital de Gales, pero tras comparecer el británico ante los medios, aún se desconoce a quién cubrió los gastos del vuelo siniestrado.

Se filtran los mensajes entre Sala y Jack McKay, la persona que ofreció el avión

¿Dónde busca la investigación privada?

Las autoridades de Guernsey, la isla del Canal de La Mancha en la que se pierde la señal del radar, iniciaron inmediatamente una investigación para aclarar el suceso. A las pocas horas, la policía daba por concluida la búsqueda del avión al considerar que las posibilidades de encontrar con vida a Sala eran “remotas”. David Barker, capitán del puerto de la isla, confirmó que habían recorrido más de 3.100 kilómetros cuadrados y que no había ni un solo rastro de restos de la aeronave. Fue entonces cuando la ira de los familiares y amigos de Sala apareció.

El mundo del fútbol se ha volcado con su caso y se han recaudado 360.000 euros para comenzar una búsqueda privada en el lugar del suceso (Mbappé, Rabiot y Gundogan son algunos de los nombres que han aportado dinero) para su aparición. Con esta nueva búsqueda se abren dos nuevas incóginitas: si la policía de Guernsey realizó una búsqueda exhaustiva, ¿en qué parte del Canal de La Mancha se va a centrar esta nueva búsqueda?, y si se encuentran nuevos indicios, ¿las autoridades británicas pusieron todos sus esfuerzos en encontrar a Sala?

¿Pagará el Cardiff el traspaso?

El equipo galés ya ha manifestado su intención de no abonar al Nantes el importe del traspaso de Emiliano Sala hasta que se aclare la situación. Según el acuerdo, el Cardiff debería haber pagado seis millones al conjunto galo como adelanto de los 17 millones finales que costó el fichaje.

Sin embargo, el club galés basa su negativa en que ellos no organizaron el viaje de Sala y argumentan que "la ley del deporte exige la firma y la aprobación del contrato en la base de datos de la FIFA".

Emiliano Sala, nuevo jugador del Cardiff. Foto: Twitter (@EmilianoSala1)

El Girondins de Bourdeos también está interesado en que se esclarezca el suceso y que el Cardiff abone la cantidad estipulada en el traspaso. El club francés se guardó el 50% de los derechos del jugador en una futura venta cuando lo vendió al Nantes y ahora busca cobrar su parte de los seis millones de euros del pago inicial.

