Jhon Viáfara, ex de la Real Sociedad, sufre un accidente al conducir ebrio

La vida del futbolista lejos de los terrenos de juego está expuesta a todo tipo de riesgos. Tanto los actuales jugadores como los profesionales retirados han sido cazados alguna vez en plena fiesta, conduciendo a una velocidad excesiva, o encontrándose en un estado de embriaguez. Esta vez, el protagonista es Jhon Viáfara, excentrocampista colombiano que militó en las filas de la Real Sociedad entre muchos otros clubes, quien ha sido pillado bajo los efectos del alcohol mientras iba al volante de una camioneta.

Concretamente el percance se ha dado cuando Viáfara ha perdido el control del vehículo y se ha chocado contra un separador mientras se dirigía a Cali desde Jamundi, siendo una ciudad y un municipio de Colombia respectivamente. Ante esto, las autoridades se han acercado a comprobar su estado y a hacerle la prueba de alcoholemia, pues presentaba síntomas de haber bebido más de lo normal, y el resultado fue positivo de grado dos.

Afortunadamente, el accidente no ha ido a mayores y Jhon se encuentra estable y no presenta signos de debilidad. No obstante, ésta no ha sido la primera vez que el exjugador colombiano ha vivido una situación idéntica o muy similar. Ya le ocurrió en 2011, cuando militaba en las filas del Junior colombiano. En aquella ocasión se procedió a su detención y a multarle por haber conducido en estado de embriaguez.

El alcohol vuelve a jugarle una mala pasada

Así las cosas, Jhon Viáfara se ha vuelto a llevar un susto en el que, dado su estado, la situación podría haberse vuelto mucho más complicada. En cuanto a su trayectoria futbolística, formó parte de la plantilla de la Real Sociedad como equipo español, así como de varios clubes ingleses como son el Portsmouth y el Southampton. Su retirada como futbolista se produjo en 2015 en Colombia, siendo la camiseta del Águilas Doradas la última que vestiría como profesional, dando así comienzo a una nueva vida en la que los percances nunca pasan desapercibidos.

