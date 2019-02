El Cardiff pagará el traspaso de Emiliano Sala si se ve obligado a ello

La muerte de Emiliano Sala ha dejado un gran vacío en el mundo del fútbol. El que había sido el fichaje estrella del Cardiff, nunca llegó a su destino. El Nantes ha pedido a su último equipo, con el que no llegó a debutar, que pague su traspaso, aunque desde Inglaterra no lo tienen tan claro y su presidente ha confirmado que solo lo harán si están "legalmente obligados".

Homenaje a Emiliano Sala en el Arsenal - Cardiff Reuters

El club francés afirmó la semana pasada que demandaría al Cardiff si no pagaba los 17 millones de euros del fichaje. Pero Memhet Dalman ha confirmado que no tendría ningún problema en hacerlo, pero si no tiene otra salida: "Por supuesto, si estamos obligados por contrato a pagarles, por supuesto que lo haremos".

"Pero si no estamos legalmente obligados a hacerlo (y hay algunas anomalías en eso), seguramente usted esperaría igual que yo, como presidente y guardián de los intereses de este club, debo investigar eso y mantener nuestra posición. Eso es lo que estamos haciendo", confirmó el presidente a la BBC, y no duda de su equipo: "Somos un club honorable". Desde que se conoció su desaparición, ha sido uno de los temas más comentados y que más polémica ha generado.

Una historia sin final

"Todavía estamos en el proceso de recopilar información y ese proceso continuará. Y cuando alcancemos un nivel en el que tengamos suficiente información, estoy seguro de que nos sentaremos con el Nantes y seguiremos adelante", afirmó el presidente, que dijo que prefería que se hallase el cuerpo del malogrado Sala tras el accidente con su avioneta. Un día más tarde se confirmó la muerte del jugador. Ahora se deberá esperar para conocer las condiciones del club gales en pagar el traspaso más sonado de todo el mercado invernal.

[Más información: Encuentran el avión de Emiliano Sala en el fondo del Canal de la Mancha]