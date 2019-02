Luiza, la novia secreta de Emiliano Sala: "Fueron momentos angustiosos"

Luiza Ungerer, jugadora brasileña de voley, tuvo unas palabras para Emiliano Sala después de que se confirmase que el cuerpo encontrado en la avioneta recuperada en el fondo del mar del Canal de la Mancha era el de Emiliano Sala, futbolista del Cardiff recientemente fichado del Nantes francés.

Ungerer, que juega en el Beziers Angels francés, asegura que mantenía una relación secreta con futbolista argentino, después de conocerse en Francia. "¡Te amo y siempre te amaré!", comentó en una publicación en Instagram.

En declaraciones a Globo, la brasileña reconoció que el día del accidente intercambió mensajes con Sala y que estaba muy feliz de fichar por el Cardiff. Una semana antes del accidente estuvieron juntos: "Me alegró realmente porque estaba muy feliz. Era su sueño, jugar en la Premier League, la mejor competición del mundo", dijo Luiza.

La jugadora brasileña confiaba en poder encontrar vivo a Emiliano tal y como relata: "Siempre he esperado, porque en esas horas tienes que hacerlo. Hasta el momento en que anunciaron que habían encontrado un cuerpo, yo tenía ilusiones. Pero al mismo tiempo, pensé: 'Espero que sea así", contó.

"Fue mucha la angustia de no saber dónde estaba el avión, y de no saber lo que iba a suceder. Las búsqueda no deberían haber parado. Todos los días fueron angustiosos", dijo.

