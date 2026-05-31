Lara y Noa Castro Lema, arte audiovisual entre la morriña y el humor en la galería Rosa Santos

Dos grandes papeles de arroz, Uro y Urogallo (2026), se presentan en la entrada, a modo de cartel, anunciando la filmación que, dentro, expande las andanzas de estos personajes, mitad animales, mitad humanos.

Lara y Noa Castro Lema. A quen nunca cantou cústalle comezar Galería Rosa santos. Valencia. Hasta el 26 de junio. De 500 a 7.500 €

En estos delicados dibujos, trabajados con acrílico negro como si fuera una aguada de tinta, el simple esbozo de estas dos criaturas nos pone sobre la pista de lo que veremos en la proyección A quen nunca cantou cústalle comezar (2023).

Con la expresión popular “A quien nunca cantó le cuesta empezar”, la pareja de artistas Lara y Noa Castro Lema (Ferrol, 1998) da rienda suelta a intereses que indagan sobre la memoria, el territorio, los sueños, las tradiciones populares y las relaciones entre lo humano y lo no humano.

A partir de ahí, sus obras apelan a cuestiones diversas como la injusticia, el amor, el dolor, la muerte, la vida cotidiana, las normas de género o la violencia. En su breve, pero ya ascendente y sólida, trayectoria estos asuntos son tratados principalmente a través del lenguaje audiovisual, que sirve como base para aglutinar distintos procedimientos creativos.

Con la imagen de fondo, estas artistas incorporan recursos performativos, gráficos y sonoros, dando lugar a narraciones en las que la realidad se transforma y, alterada, proyecta lo cotidiano como un espacio de fértiles fabulaciones.

Lara y Noa Castro Lema: 'A quen nunca cantou cústalle comezar', 2026. Foto: Galería Rosa Santos

Esto resulta sorprendente en la proyección Paxariño (2023). En apenas tres minutos muestran las múltiples y cambiantes posibilidades de ver una imagen, que es otra y otra distinta en fracciones de segundo. Como en las escenas de títeres de varillas y sombras chinas, el ilusionismo parece tan real como la realidad misma.

Este efecto mutante de la imagen alcanza su máxima expresión en la gran pieza de la exposición, la proyección A quen nunca cantou cústalle comezar. Aquí, una larga filmación de cuarenta minutos, concebida como una fábula, abre un espacio de representación en el que actúan por igual fotografía, performances y música.

En esta proyección, el uro y el urogallo –un animal extinguido y otro a punto se serlo–, corretean de una imagen a otra, haciéndose grandes, multiplicándose o desapareciendo. A los pocos minutos, la temporalidad de la imagen aparece en suspenso. Poesía, danza y canto, al unísono, animan las aventuras de estos personajes, que se desplazan en movimientos cíclicos donde nacimiento y muerte se entrelazan.

En este punto, el interés del trabajo reside en que, aunque se reconocen recursos que remiten a la Nouvelle Vague o a Pipilotti Rist, la imagen, sin alardes técnicos ni apariencia sofisticada, se construye desde una fuerte huella manual, generando una narrativa hipnótica y, en cierto modo, surrealista.

Lara y Noa Castro Lema: 'A quen nunca cantou cústalle comezar', 2026. Foto: Galería Rosa Santos

Se trata de un espacio poético y onírico que se configura como un territorio de resistencia frente a la devastación de la naturaleza, perceptible en el rastro simbólico de elementos del folclore y la tradición oral gallega; en la que no falta tanto la morriña como el humor