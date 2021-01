Juan Muñoz pide perdón a José Mota tras sus duros ataques y su excompañero le responde de forma tajante

Juan Muñoz (55 años) ha protagonizado una de las polémicas más comentadas en las redes esta semana. El cómico atacó duramente a su excompañero de Cruz y Raya José Mota (55) en unas declaraciones a la revista Semana: "No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes".

Para él eso fue la "gota que ha colmado el vaso", pero que era un hecho que llegaba tras "muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años". "Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es", agrega, calificando a Mota de "prepotente" y del que aseguraba "no tiene ni la mitad de dignidad que yo".

Sin embargo, cuatro días después de sus durísimas declaraciones, Juan Muñoz ha querido rectificar y pedir perdón públicamente a Mota: "Queridos amigas y amigos, estoy aquí para pedir públicamente disculpas a mi compañero José Mota, a su familia, a sus amigos y a los que tenemos en común porque esas declaraciones tan desafortunadas".

"Son palabras que él no se merece para nada y que vienen dadas a causa del derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre. Si bien es cierto que él y yo últimamente no teníamos una relación muy allá. Yo esperaba que él al enterarse del fallecimiento de mi madre, viniera y me diera un abrazo. Me mandó un pésame su esposa a través de un WhatsApp, pero yo esperaba que él viniera. Me dolió mucho. Se me juntó con la Navidad, con la primera Nochebuena sin mi madre... y en ese momento caí en lo peor", explica el humorista en su vídeo compartido.

Juan Muñoz desvela en su testimonio que bebió "dos copillas de más, cuatro copillas de más", momento en el que recibió la llamada del periodista preguntándole sobre su estado y estalló: "Monté en cólera y empecé a decir barbaridades, disparates y unas palabras que José Mota no se merece para nada".

"Les pido mil disculpas porque creo que son cosas que no las siento porque José para mí es una bellísima persona, que me ha ayudado mucho, con el que he compartido muchas cosas, que es un gran tipo, creo que no se merece lo que le he hecho. Y me gustaría algún día mirarle a la cara y pedirle perdón como se merece porque lo que he hecho no tiene perdón. Desde aquí quiero pedirle perdón públicamente y decir que José Mota es una gran persona, un gran compañero y no tiene nada que ver con lo que yo he dicho en la prensa", concluye muy emocionado..

La respuesta de Mota

Tras el perdón de Juan Muñoz, José Mota no ha dudado en escribir un tuit a modo de respuesta: "Muchas gracias Juan por tus palabras. Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡¡Un gran abrazooo!!".

Al leer su respuesta, Juan ha mostrado su emoción en las redes: "No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tus palabras. ¡Fuerte abrazo para ti también!... .. Por los años compartidos y los que nos quedan , que espero que sean muchos. Los mejores deseos para ti y tu familia".

