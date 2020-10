La arenga de Juan Muñoz contra el Gobierno: "Prefiero morirme de Covid que de asco"

El cómico y ex componente de Cruz y Raya, Juan Muñoz, ha criticado las medidas que el Gobierno está tomando para frenar la pandemia de la Covid-19. En concreto, aquellas que afectan al ocio nocturno y a la apertura de discotecas.

En un vídeo subido a su cuenta de Twitter, Muñoz ha puesto de ejemplo la legislación que prohibió fumar en espacios cerrados para exponer que, si entonces la gente cumplió las normas, ahora también lo harán: "Todo el mundo ha procurado, para seguir con su actividad, adaptar sus negocios a la puñetera pandemia".

El humorista ha mandado un mensaje en defensa de todas las personas que trabajan de cara al público, haciendo referencia a teatros, bares y tiendas, destacando que han puesto en marcha diversas medidas como la instalación de mamparas o el uso obligatorio de gel hidroalcólico, pero ha cargado contra las medidas restrictivas del ocio nocturno, que considera desproporcionadas.

"Si en los locales de ocio nocturno tienen unos 'seguratas' que están controlando que la gente no fume, que la gente no tome drogas, que la gente no se pelee... ¿Cómo no van a controlar que la gente no se limpie las manos y no está con mascarilla?" ha expresado el humorista en su vídeo, donde ha aavisado al Gobierno de que si los locales cierran los chavales harán botellón en la calle. "No nos soprendamos" ha explicado.

"Señores del Gobierno están privando a personas que siempre han defendido las normas y siguen pagando impuestos aunque no puedan trabajar" ha criticado al Ejecutivo, al que ha acusado de estar colapsando estos negocios.

El humorista ha concluído su discurso con una contundente frase: "Pefiero morirme de Covid que de asco y me están matando de asco. Así de claro"