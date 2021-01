Juan Muñoz arremete duramente contra Mota: "Que la gente se entere de lo mala persona que es"

Cruz y Raya fue durante décadas el dúo humorístico más famoso de España, con permiso de Martes y Trece, a los que sustituyeron al frente de los especiales de Nochevieja cuando la pareja artística formada por Millán Salcedo (66 años) y Josema Yuste (66) decidieron separarse. Cruz y Raya también acabaron por romper su unión en 2007.

Durante años el motivo por el que el dúo formado por Juan Muñoz (55) y José Mota (55) se separó fue fuente de especulación constante. Ninguno aclaraba la razón, pero el rumor de que fue José Mota quien decidió romper con su compañero siempre ha estado muy presente. Muñoz en alguna ocasión ha insinuado que fue el manchego quien decidió acabar con el grupo y que éste no habría jugado limpio cuando decidió seguir el sólo al frente del programa semanal que conducían así como de los especiales de Nochevieja.

Ahora, Muñoz ha decidido acabar con el silencio que ha mantenido durante años sobre la supuesta mala relación existente entre ellos. "No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", ha declarado en la revista Semana.

Para él esto ha sido la "gota que ha colmado el vaso", pero que llega tras "muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años". "Quiero que la gente se entere de lo mala persona que es", agrega, calificando a Mota de "prepotente" y del que asegura: "No tiene ni la mitad de dignidad que yo", añade.

Además, afirma que él siempre ha sido "el mismo pero a él le cambió el dinero y la fama". Mantiene que "a ese chico le he ayudado más yo que él a mí" y lo califica de "prepotente".

"¿Quién se cree que es?"

En la parte más amarga de su entrevista asegura que Mota,"nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión".

También se compara profesionalmente con su excompañero al que conoció prestando el Servicio Militar en 1985. Muñoz estudiaba Arte Dramático y en esos años José Mota trabajaba en una panadería. "Hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas... ¿Quién se cree que es? Le falta humildad", explica.

"Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue", continúa en su entrevista. "Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos", cuenta.

Lo cierto es que, en lo profesional a José Mota le ha ido mejor las cosas. Además, de sus programas de televisión ha participado en varios filmes y obras de tetro. A Juan Muñoz se le ha visto recientemente en la serie Veneno. Sin embargó, él asegura tener su vida resuelta en lo económico.

"Mi pareja, Bibiana Peiró, es la dueña de un hotel de cinco estrellas, el Gandía Palace. Nos ganamos muy bien la vida. Hasta tenemos un pequeño yate. Estoy muy enamorado y feliz", cuenta.

