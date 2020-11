Quién es Silvia Pantoja, el azote de Isabel que viene desde México a destrozar a su prima

Silvia Pantoja, en la presentación de 'Tu cara me suena' 2011.

La 'guerra' pública entre Kiko Rivera (36 años) e Isabel Pantoja (64) continúa. Y es que, más allá del distanciamiento sentimental entre madre e hijo, esta situación ha desencadenado una batalla familiar por la herencia de Paquirri. La noche de este viernes, con el fin de aportar datos y despejar dudas, se emitirá el tercer capítulo de Cantora: la herencia envenenada, con Silvia Pantoja (51), la prima de la tonadillera, como protagonista.

La noticia la dio a conocer David Valldeperas (47) esta semana en Sálvame. Ante los rumores de que podría sentarse Kiko Rivera en plató, el director del programa de la tarde de Telecinco aclaró que la entrevistada sería Silvia Pantoja. "Ahora mismo está en el aeropuerto de México y está cogiendo un vuelo dirección Adolfo Suárez", decía hace unos días.

Silvia Pantoja, que fijó su residencia en Ciudad de México en 2013, contará la noche de este viernes, en primera persona, cómo vivió la muerte de Paquirri y cuál fue la actitud que mantuvo Isabel Pantoja.

Al igual que sus primos Isabel y Chiquetete, Silvia Pantoja también se ha dedicado al mundo de la música. Desde que debutó en 1987 con 18 primaveras, hasta un álbum tributo A Marc Anthony, ha publicado siete discos. A lo largo de su carrera, la artista se ha presentado en países como Suiza, Alemania, Italia, México o Ecuador. En el 2000, además, representó a nuestro país en la última edición del Festival OTI de la Canción, quedando en la cuarta posición.

Pero la música no ha sido la única faceta artística que ha experimentado Silvia Pantoja. La sevillana también ha hecho carrera como actriz y ha aparecido en numerosas ocasiones en la televisión. No solo como invitada -como ocurrirá en Cantora: la herencia envenenada- sino también como concursante de algunos programas. Uno de ellos, Tu cara me suena, en 2011.

Más allá de su vida artística, es conocida su enemistad con Isabel Pantoja. En 2006, Silvia reveló que no tiene trato con su prima. Años más tarde le explicó a María Teresa Campos (79) en ¡Qué tiempo tan feliz! que el origen de su distanciamiento tiene que ver con la música. "Cogimos caminos diferentes cuando empecé a cantar y la relación se enfrió". Sin embargo, le dejó claro que ella le seguía teniendo aprecio a la tonadillera. Aun así, no ha dejado de hacer fuertes declaraciones en contra de su prima.

"Ella va por la vida como una diva y yo soy una artista corriente. Cada una tiene lo que se busca en esta vida", dijo Silvia en alguna ocasión en Sálvame. La sevillana tampoco dudó en hacer alarde de su talento y harta de que le preguntaran por la intérprete de Marinero de Luces comentó: "He demostrado que tengo talento, que soy artista y que pertenezco a la saga que pertenezco. No solo está ella", añadió.

Esta misma semana, cuando se desveló su participación en Cantora: la herencia envenenada, Jorge Javier Vázquez (50) recordó cuál ha sido la actitud de la prima de la tonadillera. "Siempre que a Silvia se le preguntaba por Isabel Pantoja se cogía un rebote porque estaba harta de que se la relacionase con su prima", apuntó el presentador, quien no dudó en asegurar que se trata de "un gran testimonio". Lydia Lozano (59), por su parte, afirmó que la cantante "se ha sentido apartada y menospreciada".

