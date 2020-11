¿Miente la familia Rivera? La entrevista de Paquirri que demuestra su amor por Isabel Pantoja

La 'guerra' pública entre Kiko Rivera (36 años) e Isabel Pantoja (64) ha desencadenado una serie de temas y declaraciones que han copado los principales titulares de la prensa. Más allá del distanciamiento entre madre e hijo y de la herencia de Paquirri, también se ha hablado de la relación entre el torero y la tonadillera. Todas estas, noticas que han hundido aún más a la cantante. Sin embargo, Socialité ha recuperado una entrevista póstuma del diestro que podría devolverle la sonrisa a la sevillana.

El programa presentado por María Patiño (49) ha tenido acceso, en exclusiva, a las últimas palabras de Paquirri sobre Isabel Pantoja justo antes de morir. El torero concedió una entrevista a la periodista Pilar Eyre, en la que se deshacía en halagos hacia la tonadillera y que desmentiría las recientes declaraciones de la hermana del diestro, Teresa Rivera, y de su amigo, Luis Lara.

María Patiño y Pilar Eyre han hablado sobre la entrevista póstuma a Paquirri, en 'Socialité' Telecinco

"La única mujer a la que he perseguido, la única mujer que me ha servido de aliciente a la hora de torear ha sido la gorda, es la única mujer de la que me he enamorado en mi vida", confesaba Paquirri a Pilar Eyre. "La belleza de Maribel me entró por los ojos y me pasó que me quitó el 'sentío', lo que nunca me había pasado antes, la tengo en mi mente hasta cuando me pongo delante del toro (...) Esos ojos, ese pelo, ese cuerpo...", añadía entonces el torero, cuyas palabras nada tienen que ver con lo que contó Teresa Rivera en Cantora: la herencia envenenada.

"Los dos o tres últimos meses pasó algo que mi hermano me dijo 'estoy hasta los pantalones, ¿entiendes?'", dijo la tía de Kiko Rivera el pasado viernes, en el programa especial de Telecinco. Teresa, sin saber el verdadero motivo de la supuesta decisión de Paquirri, aseguró: "Mi hermano se quería separar de Isabel Pantoja. Estaba harto, estaba hasta las narices".

Paquirri e Isabel Pantoja, en una imagen de archivo. Gtres

Un día después, en Sábado Deluxe, Luis Lara, amigo íntimo del torero, confirmó las palabras de Teresa Rivera. "Él estaba enamorado de Carmina. Isabel no era el tipo de Paco, se casó obligado por las circunstancias. Paco no podía aguantar el ritmo de vida de Pantoja y no le gustaba. No le gustaban las fiestas que montaba esta gente. Paquirri ya tenía abogado para divorciarse", comentó. Además, hizo referencia a lo que había en la caja fuerte de Cantora. Según él, se encontraba un informe de un detective y un convenio que tenía preparado para que firmara Isabel cuando volviera de América. "Yo le dije que le iba a costar un dinero y él me dijo que con lo que tenía en el informe y en la cinta no le iba a costar nada".

Pero, ¿de qué se trataba el informe que tenía Paquirri? "El detective iba orientado a Carmen Ordóñez, pero un día nos llevó al hotel Colón en Sevilla y le entregó el informe y se le puso la cara blanca. Ponía que Isabel Pantoja mantenía supuestamente una relación sentimental con una prima suya. Eso estaba en la caja fuerte. Él me dijo que con lo que tenía le iban a anular el matrimonio", explicó Luis Lara, quien también comentó que, durante su matrimonio, el diestro se estuvo viendo con la que fuera su exmujer. "Casado con Isabel, estuvo tres veces con Carmina. Yo la llevé de Granada a Sevilla con un coche que le había regalado Isabel a Paco. Sería un mes antes de Pozoblanco", aseguró su amigo.

Aunque hasta ahora Isabel Pantoja sigue sin pronunciarse, la entrevista póstuma a Paquirri, presentada en Socialité, podría acabar con los rumores en torno a la pareja. Todos estos, además, han avivado mucho más la 'guerra' pública entre Kiko y la tonadillera, que parece no tener fin.

