Luis de Lama confiesa cómo se toman en la Guardia Civil su participación en 'Pasapalabra'

El duelo entre el guardia civil Luis de Lama y el músico Pablo Díaz en Pasapalabra sigue dejando episodios de infarto. El último se producía este mismo lunes, 2 de noviembre, cuando Luis se tenía que enfrentar a la temida prueba de eliminación, La silla azul, tras caer ante Pablo en El Rosco del viernes.

Se rompía así la buena racha de Luis, que llevaba varios días asegurando su puesto en el programa y, desde su debut, ha complicado la estancia de su rival en el concurso. De esta manera, el propio jugador afirmaba al inicio del programa que volver a La silla azul ha sido una "cura de humildad". "Bueno, estoy bien. Ya me estaba malacostumbrando, pero aquí te dan una cura de humildad rápido", confesaba a Roberto Leal (41 años) antes de la prueba.

Luis de Lama se ha enfrentado a 'La silla azul' este lunes. Atresmedia

A pesar de la evidente tensión por la posibilidad de abandonar el programa, la veteranía le otorgaba a Luis tranquilidad, todo lo contrario que a Álex, su contrincante, que se estrenaba en el plató con gran nerviosismo: "Estoy muerto de miedo", desvelaba.

Lo cierto es que #lex logró amenazar la estancia de su contrincante, pues ambos llegaron al final de la prueba con un error cada uno, por lo que el siguiente en fallar debía poner fin a su experiencia en el programa.

Finalmente, el 'novato' cometía un error, por lo que Luis de Lama podía continuar en el concurso para seguir librando su particular batalla contra Pablo Díaz. El guardia civil lleva 28 programas y un total de 13.200 euros acumulados, frente a las 92 emisiones y los 71.400 euros de su rival.

Ya en su silla, Luis felicitaba a #lex por su buen juego: "Muy bien Álex, me lo ha hecho pasar mal, he tenido que tirar de recursos que tenía ahí guardados, así que muy bien", afirmaba.

Luis y Pablo han vuelto a empatar en 'El Rosco'. Atresmedia

En este punto, antes de iniciar las pruebas que enfrentarían a ambos equipos, Roberto Leal se interesaba por la reacción de los compañeros de Luis en la Guardia Civil ante su participación en el programa. "¿La Benemérita cómo está reaccionando a tus programas?", preguntaba.

El concursante desvelaba así cómo llevan su nueva faceta televisiva en su trabajo: "Muy bien, apoyándome. Los que tengo en la oficina me dicen cosas como 'macho, ¿cómo no has acertado "mantequilla"?'. Pero me dan mucho apoyo, mis jefes me facilitan todo lo posible el venir aquí cada día y la verdad es que muy bien".

Tras la confesión, Luis y Pablo han vuelto a librar un reñido duelo en El Rosco, en el que ambos han empatado, una vez más, con 22 aciertos cada uno y ningún fallo, por lo que este martes está garantizado un nuevo episodio de esta batalla televisiva que tiene en vilo a millones de espectadores.

[Más información: Quién es Luis de Lama, el guardia civil que ha puesto en apuros a Pablo Díaz en 'Pasapalabra']