El debut de Chelo en 'Socialité': un ataque de ansiedad, una amenaza y dos llamadas inesperadas

Chelo García-Cortés (68 años) ha presentado este sábado por primera vez en su vida el programa Socialité tras aceptar, por 1.500 euros, el reto propuesto por su participación en Quiero dinero. La colaboradora destronaba por un día a su íntima amiga, María Patiño (49), al frente del formato que lleva, sin duda, el sello particular de la periodista sevillana.

El debut de Chelo ha sido tan esperado como comentado. Y en los apenas 90 minutos que dura el espacio producido por La Fábrica de la Tele ha habido tiempo de todo: un ataque de ansiedad por parte de Isabel Pantoja (63), una amenaza de demanda por parte de la tonadillera a la nueva presentadora tras haber quemado públicamente una foto suya por 100 euros y dos llamadas de teléfono en directo que han emocionado a Chelo.

Chelo contra Pantoja

A lo largo de esta semana, entre los complicados retos a los que Chelo García-Cortés tenía que hacer frente para ganar el máximo dinero posible, se encontraba uno especialmente duro para ella: debía quemar con un soplete un retrato enorme de una Isabel Pantoja más que sonriente.

Según la información de la periodista Paloma García-Pelayo, la artista, al verlo en directo "empezó a encontrarse mal. Muchos nervios, agitación, presión en el pecho y no parar de llorar. Podía ser un síncope o solo un ataque de ansiedad, pero según de podido saber, al sentirse tan mal recurrió a tomarse un tranquilizante. Pensaba que le daba algo. El cuerpo siempre avisa cuando no se puede más. La quema de su foto le indignó tanto que no sabía ni como reaccionar, amén de hablar con su abogada y demandar la cuestión".

Dos llamadas inesperadas

María Patiño ha llamado por teléfono en directo.

Tras abordar ese espinoso asunto, Chelo ha recibido dos llamadas. La primera, la de María Patiño, que ha aprovechado la ocasión para dar ánimos a su compañera y pedirle que defienda bien su cortijo. Además, en la conversación telefónica la presentadora suplente de Deluxe ha lanzado varios ataques. Uno de ellos contra Jorge Javier Vázquez (50): "El sentido del humor hay que utilizarlo en todos los casos, no solo cuando uno considere. Me considero la más payasa del mundo, me he descojonado de mí misma, pero no me gusta que un amigo me ningunee, cuando yo jamás lo he hecho.

La segunda llamada ha sido de su pareja, Marta Roca, la mujer que ha acompañado a Chelo García-Cortés en los últimos 30 años de su vida. Desde Barcelona, donde viven, Marta la ha llamado para decirle cuán orgullosa está de ella y lo viene que lo estaba haciendo al frente de Sociliaté.

Las redes han hablado

Las redes sociales, y en concreto Twitter, ya han opinado y han elegido a quién prefieren como presentadora de Socialité. Hasta el momento, Chelo sería la elegida por la mayoría de los usuarios de la red social del pájaro azul, que no han dudado en utilizar el hashtag #Socialiché para comentar lo bien que ha defendido García-Cortés su primer programa como presentadora. #Socialiché incluso ha sido trending topic.

