Por qué la azafata de 'La Ruleta de la Suerte' ya no sale en el programa

Laura Moure (35 años), la azafata de La ruleta de la Suerte, será sustituida durante unos días por Bárbara Oteiza (35). Así lo comunicó el programa el pasado viernes, a través de sus redes sociales. Sin dar mayores detalles y generando intriga entre su audienca, publicaron la información en su cuenta de Twitter.

"Desde hoy nos va a acompañar en La Ruleta de la Suerte, durante unos días, Bárbara Oteiza. Laura está bien, no os preocupéis, y pronto la tendremos con nosotros. ¡Bienvenida de nuevo Bárbara", escribieron desde el programa junto a una imagen de la azafta sustituta. A pesar de aclarar que Laura Moure se encuentra en perfecto estado, los tutiteros se alarmaron ante la ausencia de la colaboradora e inundaron las redes sociales de preguntas sobre la salud de la televisiva, creyendo que podría haber contraído coronavirus.

Desde hoy nos va a acompañar en La Ruleta de la Suerte, durante unos días, Bárbara Oteiza. Laura está bien, no os preocupéis, y pronto la tendremos de nuevo con nosotros. ¡Bienvenida de nuevo Bárbara! pic.twitter.com/RCWcMZd6gX — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) September 11, 2020

Tras la publicación del citado mensaje, Twitter se llenó de interrogantes como las siguientes: "¿Laura tiene Covid?" o "¿Qué le pasado a Laura Moure si se puede saber?". Además, de comentarios como "No digan que la van a cambiar. Ahí si dejo de ver La ruleta de la suerte", que demuestran el cariño que le tiene la audiencia a la colaboradora del programa de concursos.

El revuelo fue tal, que la azafata de La Ruleta de la Suerte se vio obligada a desvelar en su perfil de Instagram el motivo de su ausencia. "Estáis muy, muy preocupados por mí, lo sé. Estoy bien, estoy perfecta", dijo a través de un vídeo. "Ya sabéis que en realidad los programas son grabados, con lo cual, ahora mismo estoy perfectamente. Lo único es que tenía un pequeño catarro", admitió Laura Moure. "No me parecía bien ir a trabajar, con catarro no se puede ir, hay que hacerse la PCR", afirmó. "Tengo dos PCR negativas, perfecto todo. Yo realmente ya estoy grabando. Si al trabajo hay que ir con una PCR negativa, yo he ido con dos", confesó la joven que también aprovechó para comentar que Bárbara Oteiza estará durante nueve entregas del programa de concurso.

Ver esta publicación en Instagram se me pueden dar peor los directos ?? Una publicación compartida de Laura Moure 🌸 🐝 (@laumou) el 11 Sep, 2020 a las 5:33 PDT

Laura Moure forma parte del equipo de La ruleta de la Suerte desde 2015, donde se siente muy feliz. "Gracias a todo mi querido equipo que sabéis que os quiero muchísimo y lo que significais para mí cada uno de vosotros... Algo muy bueno tuve que hacer para merecer este regalo", escribía el pasado mes de enero, cuando celebraba cinco años en el programa de concurso. Antes, había sido modelo en campañas de publicidad para marcas como Max Factor y actriz en videoclips. En 2013, incluso, protagonizó una escena con el actor Álex González (40) en la película Combustión. Dos años más tarde dio el salto a la televisión al sustituir a Paloma López (36) que, el 21 de enero de 2015, decía adiós a este espacio después de nueve años.

Ver esta publicación en Instagram Cukicompis! Una publicación compartida de Laura Moure 🌸 🐝 (@laumou) el 28 Nov, 2019 a las 9:48 PST

Además de compartir espacio con Jorge Fernández (48), Laura Moure es muy activa en sus redes sociales. En Instagram suma más de 35.000 seguidores, se describe como "madrileña de acero inolvidable" y resalta su rol en el programa de concursos emitido por Antena 3. "Vendo vocales y regalo consontantes en La ruleta de la Suerte", comenta la azafata, quien no solo comparte fotografías de su vida profesional. También suele publicar su faceta como modelo y, recientemente, instantáneas que reflejan su relación en pareja.

En los últimos días, en la citada red social, Laura Moure no ha parado de recibir mensajes por parte de sus seguidores, quienes aseguran que echan de menos su participación en La ruleta de la Suerte. Todos estos, comentarios que la compañera de Jorge Fernández ha recibido con mucho cariño. "Siempre me termináis sorprendiendo y emocionando. ¡Sois la bomba!", escribió la azafata este domingo.

[Más información: Periodista, escritor y rockero: así es Joaquín Padilla, el cantante de 'La ruleta de la suerte']