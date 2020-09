Will Smith alquila la mansión de 'El Príncipe de Bel-Air' por un bajo precio

Will Smith frente a la mansión de 'El Príncipe de Bel-Air'.

Buenas noticias para los fans de El Príncipe de Bel-Air, que este año celebra su 30 aniversario. Los propietarios de la mansión de Brentwood, California, que aparecía en la cabecera de la serie, han decidido alquilarla. Eso sí, por tiempo limitado.

Desde este lunes, la casa se puede alquilar por Airbnb para dormir en ella y disfrutar de sus instlaciones. Algunas, inlcuso, decoradas con objetos de la serie. De hecho, la plataforma de alojamientos ha puesto como anfitrión al propio protagonista de El Príncipe de Bel-Air, Will Smith (51 años) que, a través de de sus redes sociales ha dado a conocer la noticia. "¿Crees que deberíamos alquilar la casa de El Prínicpe de Bel-Air? Lo estamos haciendo con el equipo de Airbnb", escribió el actor en su cuenta de Instagram.

Solo por 30 dólares la noche (25 euros), los fans de la serie podrán alojarse en esta mansión y, según anuncia Will Smith en la plataforma de alojamientos, "disfrutar como quieran". Eso sí, cumpliendo con algunas normas. "Mi colección de deportivas no entran dentro del trato", comenta el actor en el anuncio. Sin embargo, los inquilinos sí podrán utilizar los discos de vinilo del intérprete y su amigo Jazzy Jeff e incluso, elegir uno de los looks que utilizó el actor en la pequeña pantalla.

De momento, los dueños de esta icónica mansión han decidido alquilarla hasta el 14 de octubre. Una oferta limitada a la que solo han podido acceder los residentes de Los Ángeles. Lo que ha generado que en muy pocas horas se hayan agotado las reservas. A día de hoy, no queda ninguna fecha disponible para disfrutar de esta casa. No obstante, quienes se hayan quedado por fuera, podrán seguirse retratando en su fachada. Una de las más icónicas de la ciudad desde que Will Smith protagonizó El Príncipe de Bel-Air.

Aquellos afortunados que en los próximos días se sentirán como una estrella de la década de los 90, han tenido que cumplir ciertas normas para poder alquilar la mansión. Y es que, teniendo en cuenta las medidas impuestas por el coronavirus, Airbnb ha puesto algunas condiciones. Está disponible solo durante una noche y para dos personas a la vez que, además de recidir en la mencionada ciudad, vivan juntas.

"Tendrá un ala de la mansión para usted desde el check-in hasta el check-out, sin otros huéspedes en la casa durante su estadía. Puede estar tranquilo, sabiendo que me he comprometido a limpiar antes de su llegada", explica el intérprete como anfitrión de la mansión. "Si bien no estaré allí, DJ Jazzy Jeff le dará la bienvenida (virtualmente) y mi conserje, socialmente distanciado, lo recibirá a su llegada y le dará información del lugar. Cuando llegue, solo le pedimos que use mascarilla y mantenga dos metros de distancia", añade.

De acuerdo con su ficha como anfitrión, Will Smith está muy contento de poder alquilar esta mansión que, únicamente, sirvió como cabecera en El Príncipe de Bel-Air. Y es que, excepto la fachada de la casa, esta serie se rodó íntegramente en un estudio de grabación. "Soy Will Smith, actor, productor, rapero, filántropo, príncipe... Y ahora presentador de Airbnb (¡gracias a los dueños de la mansión que me permiten incluirlo!). Algunos pueden decir que lo hice todo, pero nunca abrí las puertas a un ala de la icónica mansión que ayudó a lanzar mi carrera. Tiene muchos recuerdos especiales para mí y mis amigos. Espero que tu también los tengas", comenta el actor en su descripción.

Los actores de 'El Príncipe de Bel-Air' 30 años después del estreno de la serie. Instagram

Esta iniciativa, además de conmemorar el 30 aniversario de la serie, tiene un propósito social. "Airbnb hará una donación única a Boys & Girls Clubs of Philadelphia, un programa que apoya a los jóvenes, que incluye a los más necesitados, ofreciendo programas de desarollo, actividades recreativas y herramientas de empoderamiento".

