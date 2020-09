Marta Riesco, la reportera de Ana Rosa con la que vinculan a Antonio David Flores

¿Está en peligro el matrimonio de Antonio David Flores (44 años)? Este fin de semana, Sábado Deluxe mostró a su audiencia unas imágenes comprometedoras del colaborador de Sálvame junto a la periodista Marta Riesco (32), que harían tambalear su matrimonio con Olga Moreno (41), con quien lleva 20 años de relación. Pero, ¿quién es la tercera en esta historia?

A día de hoy, Marta Riesco es conocida por ser reportera en El Programa de Ana Rosa. Un espacio en el que, según su perfil de LinkedIn, lleva tres años trabajando y donde se siente muy contenta. "Feliz de AR-rrancar la temporada 17 de El Programa de Ana Rosa. Para mí, la cuarta. Sigo con la misma ilusión que el primer día. Espero seguir disfrutando y aprendiendo otras mil temporadas más. ¡Qué comiencen los nuevos retos y los nuevos sueños", escribía en su cuenta de Instagram hace una semana. Sin embargo, esta no ha sido su primera experiencia en la pequeña pantalla. En su hoja de vida también figuran sus trabajos en La Sexta y 7 TV Murcia. Antes, además, estuvo en la radio de la agencia EFE, donde trabajó en La hora de Luján, el magazine de Luján Argüelles (43).

Además de periodista, la mujer con la que vinculan a Antonio David Flores es especialista en Community Manager y tiene un pasado como modelo y artista. Fue en 2006 cuando Marta Riesco quiso probar suerte y convertirse en la mujer más bella de nuestro país. Entonces, con 18 años, la reportera representó a Segovia en Miss España. Un certamen en el que no tuvo mucha suerte, ya que no pasó de primera ronda, pero en el que pudo hacer sus primeros pinitos en el mundo de la fama. "18 años, 1,71, 85-60-92. Estudiante de Derecho y cantante", decía su ficha cuando desfilaba con un bañador naranja y una gran sonrisa en su rostro. Aquel año ganaba la malagueña Elisabeth Reyes (35), ex de Fran Rivera (46) y Sergio Ramos (34).

Más allá de su carrera como periodista y de su paso fugaz por las pasarelas, Marta Riesco fue cantante de orquesta y en 2011 se presentó a la preselección de Eurovisión, donde tampoco tuvo éxito. No tengas miedo fue el canción elegida por la periodista y su grupo, I-Legal, para probar suerte en el certamen organizado por TVE. La reportera y sus compañeras pasaron el primer corte y fueron una de las seleccionadas iniciales. Sin embargo, no triunfaron entre el público y recibieron pocos votos de los usuarios de la web. Lo que generó que no estuvieran en la gala de preselección del concurso, en el que solo mostraban a los más votados.

Marta Riesco, en una conexión con Ana Rosa. Telecinco

En cuanto a su vida privada, Marta Riesco también fue vinculada con el futbolista Karim Benzema (32). Hace seis años, La Otra Crónica publicaba que la periodista mantenía una relación secreta con el deportista. En ese momento, la reportera formaba parte del plantel de Jugones de La Sexta, el show futbolero conducido por Josep Pedrerol. Entonces, tras darse a conocer la noticia, la televisiva evitó pronunciarse al respecto. Una actitud que también ha mantenido ahora, cuando la vinculan con Antonio David Flores.

De momento, la periodista no ha hablado del tema en sus redes sociales, donde suele ser muy activa. En Instagram, por ejemplo, suma casi 45.000 seguidores y, además de publicar parte de su trabajo, muestra casi a diario sus apuestas estilísticas.

Las imágenes de Marta y Antonio David

En las instantáneas divulgadas en Sábado Deluxe se ve de forma borrosa al colaborador de Sálvame charlando con Marta Riesco. Ambos, en actitud amigable, se acercan constantemente para escucharse entre tanto barullo de la música. Pero las imágenes no demuestra mucho más que una aparente complicidad.

Antonio David Flores viendo las imágenes junto a Marta Riesco, en 'Sábado Deluxe'. Telecinco

"Esas imágenes son de un día en el que terminamos el Deluxe antes del verano y nos fuimos todos los compañeros a tomar algo. No sabía, no tenía ni idea. Sí, es Marta. Esa noche estábamos todos los compañeros allí. En ese momento, nos vemos y nos saludamos. No estoy viendo nada del otro mundo, ahí no vendemos nada", explicaba este fin de semana el colaborador de Sálvame.

