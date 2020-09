El primer 'pique' de Isabel Pantoja, Edurne y Carlos Jean en 'Idol Kids'

Con el segundo programa de Idol Kids se ha constatado lo que ya se sabía desde que se presentó el talent show. Y es que, hiciese lo que hiciese, Isabel Pantoja (64 años) se convertiría en la absoluta protagonista del concurso por encima de los niños aspirantes a cantantes, el presentador, Jesús Vázquez, y sus compañeros en el jurado, Edurne y Carlos Jean.

Pantoja es mucha Pantoja y, una vez más, lo ha demostrado en Idol Kids. Si en el primer programa consiguió emocionar a todos recordando la muerte de Paquirri y el duro varapalo que supuso para ella perder al gran amor de su vida, esta semana nos ha arrancado una sonrisa protagonizando su primer "enfrentamiento".

La tonadillera está encantada con el talento de los niños aspirantes convertirse en ganadores del formato. No quiere que nignuno de ellos abandone el programa, por lo que sólo pulsa el botón verde, que garantiza el pase de los pequeños artistas a la siguiente ronda. Edurne y Carlos Jean, que sí han pulsado el botón rojo cuando alguno de los niños no les han convencido, han reprochado a Isabel que ella no lo haya hecho.

Durante uno de los momentos del segundo programa de 'Idol Kids' Mediaset

Carlos Jean (47), en tono cariñoso y de broma, aseguraba que con esta actuación la artista buscaba el cariño del público: "España adorando a Isabel Pantoja porque no echa a nadie del programa". La tonadillera, lejos de enfadarse, confesaba que era "incapaz" de dar al botón rojo y echar a alguno de los pequeños aspirantes a cantantes: "Yo es que me veo ahí. Son muy pequeños. Son niños y no lo pueden hacer todo perfecto".

Edurne (34), bromeando y con un claro guiño a Pantoja, le decía a la viuda de Paquirri "no te aferres" al botón verde, expresando su esperanza de que en algún momento "ella pulsará el botón rojo y nosotros el verde."

La madre de Kiko Rivera, demostrando el buen rollo que tiene con sus compañeros, no ha dudado en gastarles una broma poniendo una pegatina de color verde en el botón rojo de Edurne y Carlos Jean, intentando así no ser la única que siempre da el "sí" a todos los pequeños aspirantes a artistas.

Además, y mostrando de nuevo su lado más humano, Isabel se ha emocionado hasta las lágrimas al confesar lo mucho que echa de menos a su nieto Francisco, hijo mayor de Kiko y que vive en Birmingham con su madre, Jessica Bueno. Y es que, como la tonadillera asegura, "una abuela es una abuela" y nunca se acaba de acostumbrar una a la distancia.

Isabel Pantoja emocionada con una de las actuaciones. Mediaset

