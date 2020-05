Las otras polémicas de Javier Negre más allá del escándalo de Alfonso Merlos y Marta López

Fue el jueves 23 de abril cuando saltó a los medios de comunicación el mayor escándalo sentimental de los últimos tiempos, el Merlos Place, como lo han bautizado. La infidelidad del periodista Alfonso Merlos (40 años) a su por entonces pareja sentimental, Marta López (46), en su casa de Madrid y durante una conexión por internet. La aparición de una joven, Alexia Rivas (27), en ropa interior destapó una de las tramas más potentes en el mundo del corazón. El escenario donde todo esto se producía era Estado de alarma, el espacio virtual emitido en YouTube y presentado por el periodista Javier Negre.

Lo que vino tras esa ya famosa aparición por detrás de Merlos de la periodista de Socialité es por todos conocido, pero, entre los protagonistas de esta historia Javier Negre ocupa un lugar vital en el entramado. De hecho, su nombre ha ocupado las páginas del papel couché junto al de Alfonso Merlos. Ambos han dejado de interesar por sus inclinaciones políticas para convertirse en personajes de una historia que no tiene visos de terminar. Han dado el salto a la prensa del corazón. Pero lo cierto es que esta no es la primera vez que Negre se ve envuelto en un escándalo mediático o televisivo.

Marta López y Javier Negre durante el programa 'Ya es mediodía'. Mediaset

El nombre de Javier Negre lleva bastante tiempo ligado a la controversia, y no por asuntos tan 'triviales' como el que le ocupa en la actualidad. Ahora es acusado, supuestamente, de haber colaborado en el Merlos Place sin que Alfonso tuviera constancia de ello -al no borrar la aparición de Alexia de la emisión de su programa-, pero Negre cuenta con un pasado en el que existen otras polémicas de más enjundia.

Ya en el año 2016 participó activamente en la denominada Football Leaks, un entramado que se dedicó a airear el tejido financiero en el que se mueven las grandes estrellas del deporte rey para evadir impuestos. Pero fue en 2019 cuando se hacía pública la sentencia que lo condenaba por, presuntamente, inventarse una entrevista con una víctima de violencia de género.

En febrero de 2016 el periodista publicó un reportaje asegurando haber localizado a la joven con la que Sergio Morate -el hombre que asesinó a dos mujeres (su expareja y una amiga de esta) en Cuenca hace cerca de cinco años- ensayó el crimen que siete años más tarde ejecutó. El problema de este trabajo periodístico es que, según se dictó y publicó, era todo una mentira. Y esto le acarreó a Negre bastantes problemas en el ámbito laboral y televisivo. Las primeras consecuencias laborales de este escándalo no se hicieron esperar.

Negre durante su enfrentamiento con Risto Mejide. Mediaset

Risto Mejide, presentador de Todo es mentira, anunciaba que el periodista "ya no es bienvenido" en el programa, en el que venía colaborando durante los últimos meses. Esto era tan solo el principio de una suerte de campaña de desprestigio que se orquestó en su contra tanto en las redes sociales como en los diversos programas de televisión en los que colabora, como él mismo calificó. Tras este momento complicado en su carrera, Negre estuvo unos meses apartado de los medios.

En su regreso, Javier reveló en El programa de Ana Rosa que se había mantenido fuera del foco mediático por un grave problema de salud de su madre. Después de su justificación, el periodista recibió un aluvión de insultos en la red. Le recordaban la sentencia de rectificación que su periódico tuvo que publicar. "Sicario de la información", "Facha" y "Cubo de basura humano", fueron algunos de los insultos que recibió en la red.

Su guerra contra 'Todo es mentira' y 'Sálvame'

La prueba de q @ristomejide de @todoesmentiratv volvió a mentir ayer cuando acusó a Joaquín Prat de @cuatroaldia de haberle preparado una encerrona conmigo. Aquí se ve perfectamente q quien va a por lana y sale trasquilado es Risto.Otra manipulación + de los q se ríeron del Covid pic.twitter.com/Wsmli3HqtP — Javier Negre (@javiernegre10) April 29, 2020

En los últimos días, Javier ha vuelto a protagonizar diversas polémicas en televisión, como su duro enfrentamiento con Mejide durante una conexión desde Cuatro al día: "Tienes que pedirle perdón a mi madre porque te inventaste que me habías despedido de tu programa y lo tengo probado. Y la gente de tu equipo sabe que yo no iba al programa por la decisión editorial de mi periódico de no ir a tu programa que trata mejor a golpistas que a periodistas constitucionalistas". Una acusación que Risto no pasó por alto y aprovechó su espacio para desenmascararlo y contar las supuestas mentiras que Negre ha vertido sobre el programa del publicista.

Además, tras el escándalo del culebrón Merlos Place, todos los protagonistas han participado dando su opinión en todos los programas. Así como Alexia Rivas y Alfonso Merlos han pedido que se deje de hablar de su vida privada, y han amenazado a los medios con demandar si se atropella su honor, Javier también ha anunciado demandas. Está harto de que se estén usando las imágenes de su programa Estado de Alarma. Por ello, tal y como anunciaba hace unos días en Ya es mediodía ha prohibido la difusión de las mismas.

Javier Negre durante una conexión en 'Sálvame'. Mediaset

No obstante, la amenaza parece se ha convertido en hecho tras ver cómo tanto Todo es mentira como Sálvame han seguido emitiéndolas; y pese a ser colaborador de diversos programas de Mediaset, ha decidido demandar a los programas por saltarse su prohibición: "He dado orden a mi abogado de iniciar acciones legales contra Todo es mentira de Risto Mejide y Sálvame por haber emitido unas imágenes de Estado de alarma que yo había advertido por escrito a la dirección de ambos programas que no estaban autorizadas horas antes de su emisión".

Pero lo cierto es que son varias las personas que están señalando que Negre está haciendo una gran promoción "interesada" de su programa. Y es que, cada vez que la imagen de la 'pillada' se emite se puede ver el logotipo de su programa, la dirección de la red social y el correo de su equipo. Así, el programa de Negre estaría recibiendo una clara publicidad gratuita, tanto en televisión como en todos los medios que están haciéndose eco de esta polémica.

[Más información: Esta es la identidad de la mujer con la que Alfonso Merlos aparece besándose en un vídeo]