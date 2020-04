Kiosco rosa, en vídeo: las confesiones más íntimas de Lydia Lozano, al descubierto

Esta es la sexta semana consecutiva que JALEOS les informa sobre las noticias más relevantes de las portadas de las revistas. El análisis se lleva a cabo desde casa, respetando así el confinamiento establecido por las autoridades sanitarias y el decreto de Estado de Alarma. Poco a poco las restricciones son más laxas e incluso hay famosos que se han saltado las reglas...

El escándalo más relevante del año y que implica a Alfonso Merlos (41), Marta López (46) y Alexia Rivas (27) acapara la mayor parte de las portadas de este miércoles. La revista Semana cede casi la totalidad de su primera plana al 'culebrón' del confinamiento y presenta algunas declaraciones del entorno de la ex gran hermana. Aseguran que "no puede dormir y no deja de llorar".

En otro orden de cosas, en ¡HOLA! posa Mar Torres (22) desde su casa para anunciar que ha roto definitivamente con Froilán (21). Lecturas sorprende con un reportaje exclusivo a Lydia Lozano (59) en el que habla sin tapujos sobre asuntos de la actualidad que atañen a su labor profesional y también habla libremente de temas personales e íntimos. Diez Minutos, por su parte, muestra el primer posado de María Lapiedra (35) y Gustavo González (54) con su hija, Mía, nacida el pasado viernes.

Kiosco rosa Silvia P. Cabeza

