Alejandra Rubio, de fichaje estrella de Telecinco a quedarse sin trabajo: su incierto futuro

Fue a principios de año cuando Alejandra Rubio (19 años), la hija de Terelu Campos (54), sorprendía a la audiencia y a su propio entorno enrolándose como fichaje estrella de Telecinco. Se ponía por primera vez delante del foco de un plató de televisión siendo colaboradora de La isla de las tentaciones. Ella, que había mantenido la teoría familiar de continuar su carrera de Derecho y que poco o nada le interesaba la televisión, probó suerte en la pequeña pantalla.

Fue un debut bastante polémico para Alejandra, pero cuando acabó el programa ella no volvió a pisar un plató. Sin un espacio en el que trabajar en Mediaset y sin su colaboración en el canal Mtmad -en el que no publica desde finales de 2019-, la pregunta parece inevitable: ¿cuál es el futuro de Alejandra, ese fichaje estrella que prometía seguir la estela de las Campos? ¿Existen más proyectos pensados en ella?

Alejandra durante uno de los programas de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset

JALEOS ha podido conocer que, de momento, "no se ha pensado en ella para ningún programa" y que para el debate de Supervivientes "no se la llamó". Se desliza que ella "no tiene prisa por volver", aunque sí que se había hecho ilusiones con La isla, ya que es un formato muy idóneo para ella y en el que se llegó a sentir cómoda. Sea como fuere, Alejandra conoce cómo de cambiante es el mundo de la televisión y su madre y abuela se lo han hecho ver.

Este tiempo de 'descanso televisivo', la nieta de María Teresa Campos (78) lo está aprovechando. Por un lado, está muy ilusionada con su nuevo piso, al que se ha trasladado tras romper con Álvaro Lobo, y abandonar el hogar que compartieron. Está en Aravaca, cerca, a su vez, de la casa que ha conseguido su madre Terelu y se explica a este periódico que está volcada de nuevo en su carrera de Derecho. Por otro, Alejandra está desarrollando su faceta como influencer -cuenta con 178.000 seguidores en Instagram- y estrenó faceta como modelo para un desfile un Cibeles. La tele le gusta, pero no es su prioridad, se aclara. De momento, se desconoce si la joven ya ha cerrado su participación en la segunda edición de Tentaciones, que ya se ha confirmado.

'La isla', ¿trampolín o error?

Pese a que en la actualidad se encuentra sin ningún programa en televisión, muchos entendieron su fichaje por La isla como su gran trampolín en el mundo de la televisión, un medio por el que parece sentirse atraída a pesar de que Terelu siempre ha tratado de que se labre un futuro profesional ajeno a este ámbito, convenciéndola para ir a la universidad. "Es difícil hacer comprender a tus hijos que es necesario, aunque no enfoques tu futuro profesional por ahí", comentaba la hija de María Teresa Campos.

Lo cierto es que la presencia de Alejandra en los platós ha aumentado el interés que ya suscitaba como personaje del corazón por ser parte del clan Campos. Un seguimiento mediático que, según ella misma ha confesado, le ha granjeado jugosas ofertas televisivas. "Me llamaron para ir a Supervivientes y dije que no. Tampoco quise ir a los debates", desvelaba, asegurando que el medio televisivo no le resultaba atractivo: "Creo que se valora más la mala educación y el liarla parda que una persona que hace bien su trabajo", comentaba. Precisamente por esa visión de los programas de entretenimiento sorprendió que se enrolase en La isla, algo que muchos consideraron como un error en su proyección.

Su ruptura con Álvaro Lobo

Alejandra y Álvaro en su última imagen pública en la pasada Nochebuena. Gtres

Precisamente después de su estreno en el programa de Mediaset, saltó a los medios la ruptura entre Alejandra y su pareja Álvaro. Los rumores invadieron los medios de comunicación con más fuerza cuando la flamante colaboradora eliminó todas las fotos de Álvaro de su red social. Ella dio vagas explicaciones que, finalmente, terminaron desembocando en la realidad: la pareja había puesto punto final a su historia.

Ahora bien, ¿cuál es el motivo de esta ruptura? Se publicó que la razón estaba en una supuesta nueva ilusión de Alejandra con Suso Álvarez (26). A este medio se desmintió esa información: nada que ver, ellos se llevan bien, tienen feeling como amigos, pero nada más. Se apuntaba más a un desgaste de la relación, y, sobre todo, "a etapas distintas". Y es que, se aclaraba que Álvaro "no estaba muy de acuerdo" con la nueva exposición pública de Rubio.

"Él es una persona muy celosa de su intimidad y no le gustan nada los medios y que se sepa de él", se desliza. Por eso, entiende que el fichaje de Alejandra como colaboradora de Mediaset -y sus otros pinitos- "los hace vivir en tiempos diferentes" que han desembocado en la ruptura, aunque de forma "muy civilizada".

