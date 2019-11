¿Se acuerda de 'Hablando se entiende la basca', donde 'debutaron' Mónica Cruz o Roberto Leal?

Si uno echa un vistazo a la parrilla actual de la programación de Telecinco podría llegar a la conclusión de que su público target, especialmente en la franja vespertina, está muy alejado de la juventud. Quizás el concurso Pasapalabra, ahora reformulado como El tirón, es la excepción que confirma esa regla no escrita.

Sin embargo, no conviene perder de vista que con el panorama audiovisual actual, sobre todo tras la entrada en escena de la TDT, la multitud de frecuencias de las que disponen los diferentes grupos permiten 'fabricar' canales para distintos tipos de público. Este matiz hay que tenerlo presente a la hora de recordar que allá por 1991, cuando Telecinco era solo un proyecto joven que daba sus primeros pasos en el novedoso terreno de las cadenas privadas, abarcaba muchas más opciones.

En ese año, concretamente con el inicio del mes de julio, se estrenaba Hablando se entiende la basca, un programa que imitaba a su 'hermano mayor', Hablando se entiende la gente que un año antes había tenido su puesta de largo en Telecinco en prime time. En ambos casos, el presentador era el mismo, Jesús Vázquez (54 años), pero lo que diferenciaba a ambos espacios era la edad de sus protagonistas: si en el talk show nocturno se abordaban temas de actualidad a través de caras conocidas, en la versión de tarde se trataban asuntos que importaban a los jóvenes, con entrevistas a chicos y chicas de entre 10 y 17 años.

Jesús Vázquez, en 'Hablando se entiende la basca'.

Aunque han pasado más de 20 años, las inquietudes de los jóvenes no eran muy diferentes a las actuales. La amistad, el deporte, la familia y, cómo no, el sexo, acababan llenando unas tertulias de lo más jugosas y en las que, casi por primera vez, las nuevas generaciones no eran tuteladas por adultos, sino que podían hablar entre iguales de temas que les incumbían.

Sorpresas inesperadas

Al margen del nombre (se convirtió en una frase hecha en la jerga juvenil), este programa ha sido recordado con el paso de los años por varios aspectos. Uno de ellos era la presencia de Jesús Vázquez, quien todavía compaginaba su faceta televisiva con algunos pinitos como actor y, más tarde, como cantante.

Un poco más sí que ha habido que escarbar para encontrar a algunos protagonistas que, entonces, pasaron desapercibidos, entre otras cosas, porque no dejaban de ser jóvenes anónimos. Este fue el caso de Roberto Leal (40), el presentador de OT en la última etapa de Televisión Española, quien contó una divertida anécdota sobre una masiva ingesta de brevas. Mucho ojo a los sueños que tenía a tan tierna edad:

Roberto Leal en 'Hablando se entiende la basca' TELEVISIÓN

La de Roberto Leal no fue la única aparición sonada. Por ese plató también pasó Mónica Cruz (42), que firmó un zapateao de lo más flamenco, como recordaban años atrás en un programa de Cuatro. Atención, porque al comienzo del vídeo también se recuerdan las apariciones de Rocío Carrasco (44) o Javi Cantero (36):

Captura del debut televisivo en Telecinco de Rocío Carrasco, Mónica Cruz y Javi Cantero.

También tuvo su rato precoz de fama otra hija de famoso, Alba Flores (33):

Así debutó Alba Flores en Telecinco con solo 4 años.

Al margen de estas apariciones, el programa tuvo un éxito importante, lo que le valió para mantenerse en antena hasta el 30 de junio de 1993. Eso sí, no son pocos los que aseguran que esa fue la semilla de espacios como El diario de Patricia, que también tuvo su recuerdo en esta sección. Juzguen ustedes, desde luego, similitudes sí que tienen.

