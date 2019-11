La dura confesión de María Teresa Campos al recordar al padre de sus hijas.

María Teresa Campos (78 años) y Terelu Campos (54) han acudido este viernes a la presentación del programa Arusitys prime, el nuevo espacio de Alfonso Arús (58) en Antena 3. En concreto, madre e hija han estrenado la sección EntrevistaDos, donde ellas tenían que entrevistarse la una a la otra en vez de que lo hiciese el presentador.

Durante el programa, ambas han conversado sobre su familia, el amor, la política y hasta el sexo. En el turno de María Teresa Campos, su hija Terelu ha querido saber quién ha sido para ella el hombre de su vida.

María Teresa Campos ha confesado que el hombre de su vida en la actualidad es Edmundo Arrocet.

La presentadora ha confesado que cree que existe "el hombre de tu vida, pero no el hombre de toda tu vida, sino el de cada momento". Así, en estos momentos para ella este papel lo encarna Edmundo Arrocet (69).

Terelu ha querido ir más allá y le ha preguntado por su padre, quien se suicidó a comienzos de los años 80. María Teresa Campos ha confesado que sigue acordándose de él en algunas ocasiones y que "durante mucho tiempo tuve un sueño muy recurrente en el que llegaba a casa y él estaba". Unas palabras que han sorprendido a su hija, y es que ha admitido que su madre nunca le había hablado de esto.

La excolaboradora de Sálvame ha aprovechado, además, para saber si su madre alguna vez había hecho un trío o si había participado en una orgía. "Yo estoy en contra de eso porque me parece que el amor es para hacerlo íntimo", ha indicado María Teresa Campos, a la vez que ha añadido que alguna vez sí se lo han propuesto.

María Teresa Campos y Terelu Campos han acompañado a Alfonso Arús en el estreno de su programa en Antena 3.

Madre e hija también han abordado asuntos más serios, como las complicaciones de salud que han rodeado a la familia en los últimos años. María Teresa Campos ha querido hablar sobre el cáncer que han sufrido su hermana, su hija Terelu y ella misma, y ha confesado que creía que nunca sería capaz de pronunciar esa palabra. La presentadora ha explicado que solía evitar hablar sobre esos temas, a no ser que pudieran servir para ayudar.

La presentadora también ha explicado cómo se siente tras haber sufrido un ictus. "Yo creo que me dio eso porque me exalté mucho por un asunto de pequeña importancia", ha relatado, al mismo tiempo que ha admitido que llega un momento de la vida en el que se le tiene miedo a todo.

En la segunda parte de la sección, ha llegado el turno de que María Teresa Campos entrevistara a Terelu. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación la excolboradora de Sálvame se iba poniendo tensa, ya que no le gustaban las preguntas que le estaban haciendo. "Yo te he entrevistado y tú me has sacado el saco de la mierda", le ha reprochado a su madre.

