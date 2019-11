Así ha sido el debut de Terelu como presentadora con Edmundo como invitado estrella

Terelu Campos (54 años) debutaba este miércoles como presentadora de Telemadrid 15 años después de abandonar la cadena que la catapultó al éxito gracias al programa Con T de tarde. La hija de María Teresa Campos (78) ha tenido que ponerse al frente de Aquellos maravillosos años de forma precipitada debido a la indisposición por la que Toñi Moreno (46), la presentadora titular, debe guardar reposo unos días.

Pese al poco tiempo que tuvo de margen para preparar el programa, la colaboradora asumía el papel de conductora del espacio demostrando su manejo del medio y su profesionalidad. "La sensación que tengo esta noche es agridulce. Dulce porque vuelvo a saludarles después de muchos años a través de la pantalla de Telemadrid, donde he pasado los años profesionales más felices de mi vida y agrio porque nuestra compañera Toñi Moreno no va a poder acompañarnos esta noche", expresaba al comienzo del programa.

La propia Toñi intervenía por teléfono para tranquilizar a su familia, amigos y seguidores y, a su vez, para mostrar todo su apoyo a Terelu: "El programa está en las mejores manos. Te agradezco la profesionalidad porque preparar un programa en dos horas no lo hace cualquiera", comentó la de Sanlúcar.

El destino quiso que la presentadora se estrenara la misma noche en que Edmundo Arrocet (69), la pareja de su madre, visitaba el programa como invitado. "Actor, humorista y cantante. Admirador de Cantiflas y triunfador en el amor", así definía Terelu al hombre que lleva cinco años junto a María Teresa.

El cómico, luciendo un elegante traje y unos gemelos que le regaló la propia Terelu, repasaba su larga trayectoria profesional, sus duros comienzos y su vida personal hasta llegar al feliz momento que vive en la actualidad al lado de la veterana periodista. "El primer paso lo dio Teresa porque yo soy muy tímido", afirmaba Edmundo.

Ante la pregunta "¿qué te enamoró de ella?", Edmundo no podía evitar emocionarse, contestando con la voz cortada y ojos vidriosos: "Cuando me entrevistó, yo estaba en un momento difícil. Nos miramos y fue algo misterioso", afirmó el humorista, que conoció a Teresa cuando él aún estaba superando la muerte de su mujer y ella sufría el drama del cáncer que afectó también a su hija.

Edmundo aprovechaba la entrevista con Terelu para zanjar de una vez por todas los rumores sobre su relación con "Teresita", como la llama cariñosamente. "Y soy más fuerte, pero ella es más sensible y le afectó que inventaran mis infidelidades", confesaba.

"¿Has engañado a mi madre?", preguntaba Terelu sin cortapisas. Él lo negaba rotundamente. "¿Tú estás donde quieres estar?", insistía la presentadora en el momento más tenso de la entrevista. "Me fui de casa con 12 años. Si no quisiera estar con ella, no estaría", sentenciaba él.

Terelu y Edmundo demostraron su complicidad en la entrevista. Gtres

Edmundo aclaraba también los rumores de boda que se desataron por unas declaraciones que él mismo hizo en una revista: "No nos vamos a casar, estamos muy bien así", afirmaba. Además, tanto él como Terelu aprovecharon la oportunidad para desmentir la supuesta mala relación entre el cómico y las hijas de Teresa: "Me ha dado rabia que digan que me llevo mal con vosotras", se lamentaba 'Bigote', mientras que la presentadora le apoyaba con un agradecimiento público: "Cuando yo tengo problemas en la vida, Edmundo siempre está y creo que debo decirlo públicamente".

