Terelu Campos se derrumba en el plató de 'Volverte a ver' tras la sorpresa de su hija Alejandra

Terelu Campos (54 años) no ha podido reprimir las lágrimas este viernes en el plató de Volverte a ver, presentado por Carlos Sobera (59). Nunca hubiera imaginado la hija de María Teresa Campos (78) que la persona que se encontraba al otro lado de la pantalla fuera su propia hija, Alejandra Rubio (19). Se trataba de una sorpresa de esta a su querida madre. Aunque Terelu ha intentado mantener la compostura en los primeros minutos, se ha terminado de romper antes las bonitas palabras que le ha dedicado la joven.

"Eres una mujer muy luchadora. Siempre me has protegido de todo. Sabes lo que pienso: te quiero más que a nada", le ha agradecido la influencer a la hoy colaboradora de televisión, quien ya se ha visto en la necesidad de usar un pañuelo para frenar el llanto. Y es que, madre e hija están muy unidas, pese a todo. Así se lo ha explicado la pequeña de las Campos a Carlos Sobera. A pesar de las discusiones lógicas, ambas tienen una buena relación y están muy unidas. Para decirle lo mucho que la quiere y lo fundamental que es en su vida, Alejandra le ha enviado a su madre una biznaga, una flor que "representa a todas", para invitarla anónimamente al espacio de Mediaset.

Tras recibir la propuesta, Campos aceptó acudir al programa. "Va a alucinar, no se piensa que soy capaz de enfrentarme a esto por primera vez", se sinceraba Rubio. No en vano, pese a contar con un canal en Mtmad lo cierto es que la joven no es muy dada a visitar platós de televisión. Cuando Terelu vio a su hija, se quedó muy impresionada: "¡Madre del amor hermoso, no me lo puedo creer! Pero escúchame... te prometo que es lo último que esperaba".

"Alejandra, desde luego nunca me pude imaginar que quien estuviera detrás de todo esto eras tú, porque eres muy vergonzosa. En eso te conozco, pero me has dado una alegría maravillosa. Todas estas noches que he estado sin dormir han merecido la pena", se ha desahogado la invitada ante su hija, quien no ha desaprovechado la oportunidad para hacer ver que "es muy buena madre" y que "le escucha mucho".

"Te traje a este mundo con tu padre y mi obligación es que seas una mujer fuerte, pero, sobre todo, feliz. Y no quiero que nada que me ocurra a mí empañe tu felicidad. Siempre uno tiene miedo a poder estar equivocando como padre y a veces necesita el reconocimiento", continuaba con su descargue emocional Terelu Campos. La noche ha terminado con madre e hija fundidas en un abrazo. Cabe recordar en este punto que Volverte a ver recuperó fieles este viernes al alcanzar un 15,8 por ciento y 1.766.000 espectadores.

