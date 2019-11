Toñi Moreno, ingresada de urgencia en el hospital: los motivos de su baja médica

Los seguidores de Toñi Moreno (46 años) ya pueden respirar tranquilos. La presentadora ha esclarecido las causas de su baja. La andaluza, que se encuentra en el sexto mes del embarazo, ha sido ingresada por un periodo de 48 horas por falta de hierro. De ahí, que en la tarde del miércoles se anunciara que Terelu Campos (54) sustituiría a la andaluza en el programa Aquellos maravillosos años en Telemadrid. La hija de María Teresa Campos (78) ha regresado a la que fuera su casa durante los siete años que estuvo al frente de Con T de Tarde.

"Tengo que decirles que la sensación que tengo es agridulce. Dulce porque vuelvo a Telemadrid donde he pasado los momentos más dulces y agrio porque mi compañera y amiga Toñi Moreno no va a poder estar con nosotros", comenzaba diciendo Terelu en los primeros compases del programa. Además, la televisiva quiso aclarar que la andaluza no estaba en el programa por un problema de salud relacionado con su embarazo: "Cualquier mujer que haya estado embarazada sabe que hay días mejores y peores y hoy le toca descansar".

Terelu y Toñi Moreno, en un evento. Gtres

Minutos más tarde, Toñi Moreno entraba por teléfono para darle las gracias a la hija de María Teresa Campos por atreverse a conducir el programa con tan solo dos horas de margen. "Disculpa, Terelu, que te hemos avisado hace dos horas", explicaba la periodista. "Quiero tranquilizar a mi madre. Toda persona sabe lo que es una mujer embarazada. Resulta que no tengo hierro. No sabía que era tan importante en la vida", apostillaba.

También ha querido dejar claro que el bebé se encuentra perfectamente. "Los médicos me han dicho que por prevención tengo que estar 24 horas poniéndome hierro. La niña está tan perfecta que yo no tengo hierro", explicaba.

Toñi Moreno, en los Premios Iris. Gtres

Durante la reciente entrega de los premios Iris, Toñi Moreno ya comentó que se sentía fatigada porque la niña se había dado la vuelta y le impedía respirar bien. "Acabo de hacerme una ecografía y la niña ya se ha dado la vuelta. Tengo el diafragma muy alto y apenas puedo respirar", se disculpaba al tomarse su tiempo en subir al escenario y pronunciar su discurso de agradecimiento tras otorgarle el Premio Iris del Jurado.

Está previsto que Moreno regrese a su puesto el próximo miércoles. Lo cierto es que este revés en su embarazo no ha sido el primero.Está previsto que Nagore Robles (36) será la encargada de coger el testigo del programa del amor de Cuatro. Lo que, de momento, se desconoce es quién presentará su espacio en la televisión andaluza.

