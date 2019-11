¿Se acuerda de 'Música Sí', el programa que permitía ver en directo a Madonna o Cher?

Con la alegre excepción de La hora musa, resulta complicado encontrar actualmente espacios de corte musical en la parrilla de Televisión Española, programas donde los artistas que son noticia pasaran para conceder entrevistas y/o actuar en directo. Este vacío es mucho mayor si cabe cuando se echa la vista atrás y se recuerda al espacio que hoy nos ocupa: Música Sí.

La mañana de los sábados no parece, a priori, una franja demasiado interesante para las diferentes cadenas de televisión. Algunas de ellas optan por colocar redifusiones de programas de entretenimiento, regalando prácticamente una cuota de share que años atrás era objeto de batalla. Porque a finales del siglo XX, el inicio del fin de semana en la pequeña pantalla tenía mucho ritmo. Si Canal+ tenía la versión televisiva de Los 40 Principales a través de Del 40 al 1, en TVE se realizó una apuesta firme y decidida por Música Sí.

Es cierto que corrían otros tiempos, tanto para la industria televisiva como para la discográfica, pero la cadena pública puso el foco en un espectro de público joven que no tenía tantas posibilidades como en la actualidad para escuchar a sus grupos y artistas favoritos, ya fueran de corte más comercial, rockero e incluso electrónico.

Presentado por Alonso Caparrós (48 años), la actriz Mar Regueras (49), Hugo de Campos (51) y Leticia Solórzano, Música Sí iniciaba su andadura allá por 1997, recuperando el espíritu de históricos programas como Aplauso. La apuesta tuvo una cálida acogida en materias de audiencia, a pesar de abarcar una buena franja horaria (su duración rondaba las dos horas, aunque en aquellas décadas aún se emitían cortes publicitarios en el ente público).

VARIEDAD Y POPULARIDAD

En Música Sí aparecían diferentes secciones que lo convertían en un producto ágil y atractivo. Se repasaban las últimas noticias del sector musical, además de contar con una particular lista de éxitos (al más puro estilo 40 Principales) y de actuaciones en directo, aunque en muchos de los casos se tratase del recurrente playback.

No había grupo o solista relevante que no incluyera este programa a la hora de presentar un nuevo álbum. Estamos hablando del arranque de fenómenos nacionales como Estopa, Jarabe de Palo, Dover, El Canto del Loco o La Oreja de Van Gogh. Sin olvidar un elenco extranjero que incluyó a Cher (73), Madonna (61), The Backstreet Boys, Spice Girls, Bruce Springsteen(70)… la flor y nata del panorama musical tenían cabida en este plató, incluyendo al gran Julio Iglesias (76).

Esa receta sencilla le valió el éxito a un espacio que, en la mayoría de sus etapas tuvo a un dúo de presentadores (Hugo de Campos y Jennifer Rope) que llegó a estar complementado por profesionales como la cantante Sandra Morey (45) o DJ Neal, uno de los grandes exponentes de la época dorada de la música electrónica en España.

En total fueron siete las temporadas que permaneció en antena, hasta que TVE cayó en el error de buscar una nueva fórmula, plasmada en Música Uno, que no tuvo ni el recorrido, ni mucho menos el éxito de su predecesor.

