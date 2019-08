Mar Regueras, la actriz nominada al Goya y ex de Toni Cantó que ahora vende pisos

Mar Regueras (48 años) fue, con mucha diferencia, la presentadora del Grand Prix que mejor aprovechó su paso por el concurso en los años 90. Muchos la recordarán por ser expareja de Toni Cantó (54) -con el que tuvo una hija-, pero Regueras se forjó una carrera primero en televisión en programas como El juego de la Oca y series como El comisario. También en el cine ha tenido papeles destacados en películas como La flaqueza del bolchevique, y de hecho hasta fue nominada al Goya a la Mejor actriz de reparto por la película Rencor.

Ramón García y Mar Regueras en una imagen promocional de 'El Grand Prix'.

Una de sus últimas apariciones en televisión ha estado vinculada a la serie Servir y Proteger de TVE, proyecto al que aterrizó en 2017. A principios de este año participó en el rodaje de Desaparecidos, la nueva apuesta de ficción de Telecinco. Desde entonces, su faceta como actriz se ha visto cada vez más limitada, por lo que la catalana decidió poner los pies en la tierra para afrontar económicamente el día a día, y sacar de esta manera a su hija adelante. Regueras comenzó hace unos meses una nueva aventura profesional en una inmobiliaria de la capital, llamada Zome Madrid, donde es asociada y agente comercial, tal y como ha podido saber JALEOS.

Tarjeta de contacto de Mar Regueras.

Mirando, además, sus redes sociales, Mar presume orgullosa de compaginar sus trabajos como intérprete con este nuevo proyecto, del que aprende cada día y que a su vez le llena de satisfacción. Parece que no se le da nada mal la venta de pisos, y así lo ha confirmado uno de sus clientes más cercanos, su amigo y actor Carles Carrasco, que ha confiado en ella para gestionar su nueva vivienda.

"Hoy he tenido la gran suerte de compartir con @mar_regueras y @zomemadrid, la agencia inmobiliaria para la que trabaja la compraventa de mi piso en Madrid.

Esta mujer con una nominación a los Goya que se ha reinventado en madre, actriz y mujer 10 es la mejor agente inmoviliaria que tiene madrid!!

en 5 dias me sacó un precio que va ha hacer que vuelva a nacer🎉

Gracias por tu trato, por tu preocupación, por tu eficacia y por tu amistad.

Voy a recordarlo siempre!!!", confiesa el actor.

Además de esto, Mar decidió plasmar sus vivencias amorosas en su primer libro, El amor y su puta madre. En él, y de forma divertida y fresca, describe los perfiles más típicos de los hombres en relación al amor. Una obra desenfadada sobre lo que las mujeres hablan cuando no están en presencia del género masculino.

Si bien es cierto que en lo profesional ha vivido etapas de más y menos éxito, en lo sentimental su relación más conocida ha sido la que mantuvo durante años con el actor y político Toni Cantó. La actriz no lo pasó bien con él, incluso se dijo que él no fue nada generoso con ella. Juntos tuvieron una niña, Violeta: "Tengo suerte de que la custodia se me concedió a mí porque soy quien se ocupa de todo. Cuento con su ayuda cuando aparece cada dos fines de semana…, pero poco más porque está muy ocupado", confesó hace años en una entrevista.

Mar Regueras y Toni Cantó en el año 2007. Gtres

