Un rayo, psicofonías… Amaia Romero, la estrella de las mil y una anécdotas

La vida de Amaia Romero (20 años) ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Su paso por la academia de OT dio un giro radical a su día a día, convirtiéndose en una artista tan reconocida que la ha llevado a pisar muchos escenarios. La rueda no deja de girar y ahora la joven pamplonesa presenta un nuevo disco, Pero no pasa nada, del que habló este jueves en El Hormiguero.

Toda esa revolución que ha vivido Amaia sirvió a Pablo Motos (54) para comenzar la entrevista, recordando que prácticamente un año atrás se habían visto en el mismo lugar. “Acabábamos de salir, estábamos con la promoción de Eurovisión”, aclaró la cantante, quien reconoció estar un “poco nerviosa” antes de entrar al plató, pero que después se había calmado.

A quince días vista de que salga al mercado, Motos mostró el vinilo de Pero no pasa nada, dando paso a una de las anécdotas más destacadas de la noche: “Uno de los singles se llama El relámpago, porque te cayó en un rayo”. Rápidamente, Amaia Romero lo matizó: “A ver no exactamente, me cayó una ramificación, que es más común de lo que parece. Te juro que no es tan raro”.

La pamplonesa recuerda que “estaba volviendo de una academia, era de noche, cerca de un descampado. De repente, estaba con el paraguas, se iluminó la calle y el estruendo me dejó prácticamente sorda. Noté que entraba un poco por el brazo. Parece que me lo estoy inventando. Luego bromeas con eso, pero estaba en ese momento en shock”.

FENÓMENOS PARANORMALES

Tras la vuelta de la publicidad, una nueva anécdota de la joven cantante pareció transformar el plató de El Hormiguero en el de Cuarto Milenio. “No quiero relacionar que te pasen cosas raras cuando te ha caído un rayo, como John Travolta, pero escuchaste un psicofonía”, adelantó Pablo Motos.

“Parece que es mentira, pero es cierto. En 3º de la ESO me llevaban a un aula vacía para que estudiara. El primer día que fui, estaba con mi material nuevo y escuché una especie de trompeta. Pensé que estaban en clase de música en el aula de al lado. Se lo conté a todo el mundo, pregunté en esa clase y me dijeron que no estaban dando música. Lo conté y nadie me creía”, detalló Amaia.

Siguiendo con este asunto, la pamplonesa explica cómo se resolvió: “Como nadie me creía decidí grabarlo con el móvil. Una profesora se asustó y me dijo que nos fuéramos del aula. Además, como era un colegio de monjas, me pidió que no dijera nada”.

Dejando a un lado estas anécdotas, Amaia Romero, que reconoce “haber evolucionado mucho personalmente en los últimos años”, quiso poner el acento en que “el 20 de septiembre sale el disco, pero también un nuevo videoclip, Quiero que vengas, con el que estoy muy contenta”.

Este nuevo trabajo llevara a la exconcursante de OT de gira. Eso sí, hasta ahora no tiene ningún ritual antes de salir escenario: “Por ahora no. He empezado a dar conciertos este verano, hace nada. Salgo como sin pensármelo”. En ese momento, Motos bromeó sobre si bebía algo en esos momentos para calmar los nervios, a lo que la invitada respondió “no, solo agua, después de los conciertos sí, pero antes nada”. Eso dio pie al presentador para hacer una pregunta un tanto íntima, qué bebe Amaia cuando sale. Algo ruborizada, la artista comentó que suele beber “vodka con Red Bull, me flipa esa bebida, pero me controlo”.

Los dos temas principales que se tocaron en la entrevista, la carrera musical de Amaia y sus anécdotas personales, se fusionaron en una historia un tanto rocambolesca que narró la propia cantante: “Tenemos dos furgonetas para ir a los conciertos. Acabábamos de empezar el viaje, nos llaman por teléfono porque habían tenido un accidente. No les había pasado nada, pero la furgoneta estaba mal y tuvimos que cambiarlo a otra. Llegamos tarde, el hotel estaba como a diez minutos del lugar del festival. Serían como las 18:30 y me dijeron que si me iban a buscar, pero decidí ir caminando. Puse Google Maps, noté que a medida que me iba acercando iba encontrándome más gente. Acabé en la entrada principal, no me merecía la pena ir al lugar de los artistas e hice la cola. No llevaba pulsera y no me dejaban entrar, hasta que vino alguien y me rescató. Luego no sabía ir al escenario, me empecé a agobiar, la gente sacándome fotos, hablando por teléfono… Hasta que una mujer me llevó a un sitio. Llegué tarde…menos mal que al final salió bien el concierto, de hecho creo que fue uno de los mejores”.

Antes de dar paso al resto de secciones del programa y de actuar en directo, Amaia Romero aprovechó para anunciar que como ya se han vendido todas las entradas para la actuación que tiene programada en el Teatro Circo Price de Madrid el 17 de enero se ha puesto otra fecha, justo un día antes, el 16.