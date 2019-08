Laura Fa se enfrenta a su 'crisis' con Kiko Hernández y con 'Sálvame'

Laura Fa se ha sentado en el plató de Sálvame después de su confesión más dura la semana pasada al expresar por primera vez que había padecido un cáncer de tiroides. Lo cierto es que aquel día la colaboradora consiguió llegar a todo el público que ve el programa y resultó ser más empática que nunca. Este viernes ha supuesto otro día importante para ella y para la audiencia.

Cristina Soria ha ido al programa para analizar el comportamiento de Laura en Sálvame, y parece que su sesión ha causado mucho efecto ya que se ha visto a la colaboradora más sincera que nunca: "He ido perdiendo un poco de frescura y he puesto el freno de mano muchas veces porque me daba la sensación de que pasaba una factura que no me apetecía pasar, ni profesional ni personal. Había guerras en las que no me apetecía entrar, uno por lo que me afectaba a mí y dos, porque cuando vas creando vínculos me cuesta mucho más".

Núria Marín (37 años), que se encontraba presentando el programa, le ha preguntado por qué se ha ido desinflando a la hora de hablar de temas de los propios colaboradores del programa, ya que cuando trabaja en Cazamariposas es una todoterreno que clava puñales sin temor alguno, a lo que ha respondido que "desde la distancia para mí era mucho más fácil, a mí ahora los enfrentamientos con mis compañeros me cuestan más".

Laura Fa, Núria Marín y Cristina Soria en una imagen de Telecinco.

Lo cierto es que la inseguridad de Laura Fa tiene que ver con Sálvame, y es que según ella misma ha reconocido "no me fío del programa". Otro de los problemas que tenía que resolver la colaboradora es su nula relación con Kiko Hernández (42), con el que ha tenido varias diferencias en los últimos meses.

"Cada uno elige el papel que quiere afrontar aquí pero yo sí creo que sea un personaje secundario en el programa, ellos tienen una vida más tranquila" decía Hernández refiriéndose a su compañera, y añadía: "Yo asumo mi parte de culpa e intentaré cambiar". Laura Fa, visiblemente emocionada confesaba: "Yo cada vez me vengo más abajo porque pienso que no soy capaz de remontar. La sensación que tuve contigo la tuve en su día con Mila. He intentado hablar contigo pero no he podido".

"Tú te has creado esa distancia, yo no soy distante. Mi intención no es hacerte daño, no quiero verte mal. Me da pena que tenga que venir Cristina Soria para ayudarte porque esto demuestra que en tres años no sabemos hablar" terminaba diciendo Kiko de forma sincera. De esta manera, Laura Fa ha podido aclarar sus diferencias y mostrarse tal y como es.

[Más información: Mila Ximénez se sincera en 'Sálvame': "Mi relación con Terelu se ha roto"]